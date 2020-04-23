Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan´ı evlerinde kutluyor (2)

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<br>EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI<br>İçişleri Bakanlığı´nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir´de sokaklar boş kaldı. Yasağa genel olarak uyulan kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle binalar, Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı. Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-04-23 12:52:54<br>

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