Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan´ı evlerinde kutluyor (3)

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<br>BALKONLARDA BAYRAM COŞKUSU<br>Eskişehir´de, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadığı için evlerinin balkonlarına çıkanlar, Milli Eğitim Bakanlığı´nca bayrama özel hazırlanan 100´üncü Yıl Marşı'nı coşkuyla söyledi. Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki apartmanlarının balkonlarına çıkan aileler ve çocukları, saat 13.15´te hep bir ağızdan marşı okudu. Ayrıca 100´üncü Yıl Marşı, Eskişehir´deki okulların hoparlörlerinden de yayınlandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-04-23 14:43:06<br>

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