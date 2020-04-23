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Kaymakam Baytak'tan 23 Nisan mesajı

İHA

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Baytak'tan 23 Nisan mesajı

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Kaymakam Baytak, mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir.Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir.Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum." diye belirtti.

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