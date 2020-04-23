Akrobasi pilotu Semin Öztürk´ten çocuklara özel gösteri uçuşu

<br>ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi´nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir gösteri uçuşu yaparak, çocukların bayramını kutladı.<br>Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, uçağıyla birlikte bu kez çocuklar için özel bir gösteri yaptı. Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi´nden havalanan Şener, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutladı. Sosyal medyada paylaşılan özel uçuşa ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)<br>2020-04-23 19:51:48<br>
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