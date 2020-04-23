Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

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AFAD Eskişehir ekibi, Yeni tip Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Pakistan'dan Eskişehir’e gönderilen ve Doğan Aslan Bey KYK yurdunda 14 günlük izleme sürecinde bulunan çocukların bayramını kutladı.

AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ve görevlileriyle birlikte, izleme sürecindeki çocuklarını ziyaret edip onlara hediye ve Türk bayrağı vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladılar.

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