Gençler sosyal medyada tecrübe ile buluşuyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından sosyal medya platformunda düzenlenen Girişimcilik Sohbetleri, Prof. Dr. Mustafa Sarı ile devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda #BaşrolSensin sloganı ile düzenlenen girişimcilik sohbetlerinin konuğu bu kez Prof. Dr. Mustafa Sarı olacak. Online olarak sosyal medya platformlarından düzenlenecek etkinlikte birçok isim gençler ile buluşacak. 24 Nisan Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan buluşma, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin, “tepebasikulucka” instagram hesabından takip edilebilecek. Etkinlikte gençler, Sarı’nın deneyimlerinden yararlanabilecek.

Gençler ayrıca Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin düzenlediği etkinliklerden, instagram, twitter ve facebook üzerindeki “tepebasikulucka” hesabını takip ederek haberdar olabiliyor. Merkez yetkilileri de düzenlenecek farklı etkinlikler ile Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nin evlere online olarak konuk olacağını ifade ediyor.

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