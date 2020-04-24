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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Ataç’tan Ramazan ayı mesajı

İHA

Başkan Ataç’tan Ramazan ayı mesajı

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu sene on binlerce hemşehrimiz ile iftar yapamayacağız ama Tepebaşı ailesi olarak kalplerimiz, Ramazan huzurunu birlikte yaşayacak” dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ruhuna dikkat çeken Başkan Ataç, “Yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz kutsal Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Ramazan ayında her senekinden farklı olarak, on binlerce vatandaşımızın buluştuğu sokak iftarları düzenleyemeyeceğiz. Bunun burukluğunu hissetsek bile Tepebaşı ailesi olarak kalplerimiz, Ramazan huzurunu birlikte yaşayacak. Ramazan ayı; dargınlıkların ortadan kalktığı, kırgınlıkların giderildiği; hoşgörü, barış ve kardeşlik gibi değerlerin yaşatıldığı bir aydır. Binlerce yıllık kardeşliğin adresi Anadolu topraklarında, acılarını birlikte paylaşmış, birlikte gülmüş, birlikte ağlamış, birlikte omuz omuza bağımsızlık mücadelesi vermiş halkımız, ayrı sofralarda da olsa her zaman olduğu gibi bereketi paylaşacak. Değerli hemşehrilerimin Ramazan ayını kutluyor; tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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