Marketler pazartesi gününe kadar kepenk kapattı

Eskişehir’de sokağa çıkma yasağının ilk iki gününde yarı zamanlı olarak hizmet veren marketler, bugün saat 14.00 itibariyle pazartesi gününe kadar kepenk kapattı.

İçişleri Bakanlığı’nın Korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta dört gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı perşembe günü itibariyle başladı. Yasağın ilk iki gününde ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için marketler 9.00 ve 14.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyordu. Eskişehir’de de belirtilen çalışma saatlerinin bugün itibariyle sona ermesiyle birlikte açık olan marketler kepenk kapatarak hizmetlerine pazartesi gününe kadar ara verdi.

Öte yandan fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayilerinin yanı sıra tatlı satışının yapıldığı iş yerleri sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak.

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