Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çalışması mağduriyete neden oldu

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan tramvay yolunda tadilat yapması sonucu yol trafiğe kapanırken, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden çok sayıda ambulans yolunu uzatmak zorunda kaldı.



İçişleri Bakanlığının korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı Perşembe günü itibariyle başladı. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek tramvay yollarında bulunan tadilat çalışmalarını yapmak isteyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin uygulaması ise mağduriyete sebep oldu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi güzergahında bulunan Atatürk Bulvarı’nı çalışmalar sebebiyle trafiğe kapatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çok sayıda ambulansın da geçişini engelledi. Ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisini çekerken acil durumlarda vatandaşların nasıl bir güzergah kullanacakları ise tartışmalara neden oldu. Tadilat sırasında çok sayıda ambulans yolunu uzatarak hastaneye ulaşmaya çalıştı.

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