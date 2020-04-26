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Sokak 'can dostlara' emanet

İHA

Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.

Sokak 'can dostlara' emanet

Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.
Eskişehir'de 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamanın son saatlerine gelinirken, caddelerde sadece sokak hayvanlarının olması güzel görüntüler oluşturdu. Sokaklarda uyuyan ve dolaşan hayvanlar, belediye ekiplerinin ve vatandaşların koymuş oldukları mama ve sularla besleniyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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