Eskişehir'de koronavirüsü yenen kaymakam görevine başladı

<br>ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine başladı.<br>Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, geçen 6 Nisan günü hastalık semptomları üzerine yaptırdığı `Covid-19´ testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kaymakam Yılmaz, yeniden görevine başladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-<br>2020-04-27 12:22:51<br>
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