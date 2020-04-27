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Odunpazarı Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı

İHA

Odunpazarı Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı

Aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmayı sürdürüyor.
Covid19 (korona) virüse karşı tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sürdüren, vatandaşlara “Evde Kal” çağrısı yapan Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Yaşanan bu zor günlerin dayanışma ile atlatılabileceğinin farkında olan Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Ayı’nda da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak kolisi ulaştırmaya devam edecek.

Yüzlerce vatandaşa sıcak yemek, binlerce vatandaşa erzak kolisi
Aşevi ve Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişen Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların evlerinden çıkmamaları için Aşevi’nden faydalanan 355 vatandaş ile bölgede yaşayan yüzlerce 65 yaş üstü dar gelirli aile ve dezavantajlı guruba her gün tek kullanımlık kaplarla 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Titizlikle hazırlanan paketler, yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Aşevi, sıcak yemeğin yanı sıra bugüne kadar da binlerce ihtiyaç sahibine aylık olarak erzak kolisi götürdü.

Halk market 4 yılda 2 milyon tl’nin üzerinden yardım etti
Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yeni bir boyut kazandırdığı Halk Market, ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ve temizlik malzemesi yardımını sürdürüyor. Açıldığı 17 Ekim 2015 tarihinden günümüze kadar geçen sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 Milyon Türk Lirası’nın üzerinde yardımda bulunan Halk Market’ten yılda yaklaşık 800 hane (yaklaşık 3200 kişi) faydalanıyor. Halk Market, her ay kendisinden yararlanan ancak korona virüs nedeni ile evinden çıkamayan yaklaşık 100 vatandaşın ihtiyaçlarını ise adreslerine ulaştırıyor.

Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için ayni yardım bekliyorlar
İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, yaşanan kötü günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne ait banka hesaplarına İçişleri Bakanlığı tarafından bloke konulduğu hatırlatan yetkiler, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için Aşevi ve Halk Market’e duyarlı vatandaşların ayni yardımlarını beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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