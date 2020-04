ESOGÜ yönetiminden sağlık çalışanlarına teşekkür Rekör Şenocak ve yardımcılarının imzaları ile gönderilen mektupta; "Tarihe geçecek bu insanüstü çabalarınız karşısında hiçbir teşekkür ve takdir yeterli olmayacaktır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yönetimi, Covid19 Pandemisi ile mücadelede büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek vermek ve moral olmak amacıyla üniversite yönetimi tüm ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür mektubu gönderdi. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan’ın imzaları ile gönderilen mektupta “Tarihe geçecek bu insanüstü çabalarınız karşısında hiçbir teşekkür ve takdirin yeterli olmayacağını, yegâne mükafatınızın hayata döndürdüğünüz hastalarınızın mutlu yüzleri olduğunu bilsem de, emekleriniz için bir kez daha teşekkür ederek, her birinizi minnetle selamlıyor, bu kutsal görevde başarılar diliyorum” diye belirtildi.

Mektupta şu sözlere yer verildi:



“Hastanemizin değerli sağlık çalışanı,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak tüm dünyanın acıyla tecrübe ettiği bu zor ve tarihi günleri gerek ESOGÜ ailesi gerekse kıymetli öğrencilerimiz için en doğru kararları alarak atlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizle bilişim teknolojileri aracılığıyla eğitimöğretime devam ediyor, uzaktan ve dönüşümlü çalışma sistemlerimiz ile kurumsal işleyişi aksatmadan ilerliyoruz. Ancak tüm bunların ötesinde Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanemizle Eskişehir’imize ve bölgeye sağlık hizmeti sağlamanın sorumluluğunu bu büyük pandemi sürecinde her zamankinden çok daha fazla hissediyoruz. Üniversite olarak bu süreçte tüm sorumluluklarımızın önüne geçen sağlık hizmeti sağlama görevimizi siz değerli sağlık çalışanlarımızın gösterdiği insanüstü gayret sayesinde yerine getirebiliyoruz. Tarih boyunca salgınlar insanlığın en büyük korkulu rüyası olmuş, milyonlarca can salgın hastalıklarda yitirilmiştir. İnsanlığın zorlu bir etik imtihanı verdiği, insanın insandan kaçtığı karanlık günler olarak tarihe geçen bu süreçler yine mesleğine bağlı hekimlerin, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının çabalarıyla aşılmıştır. İtalyan yazar Boccacio Büyük Veba salgınını “Decameron”da “Babalar, oğullarını; anneler, bebeklerini terk ediyor.” sözleriyle tasvir eder. O günlerde de kimselerin yardımına koşmadığı hastalara kapılarını açanlar, deva olanlar elbette bu kutsal görevleri layıkıyla icra edenler olmuştur. Bugün sizler de ailelerinizden uzak kalarak, tüm yorgunluklara göğüs gererek, türlü fedakarlıklarla adını bile bilmediğiniz insanlar için çalışıyorsunuz. Korku herkesi sarmışken siz en ön cephede savaşıyorsunuz. Tarihe geçecek bu insanüstü çabalarınız karşısında hiçbir teşekkür ve takdirin yeterli olmayacağını, yegâne mükafatınızın hayata döndürdüğünüz hastalarınızın mutlu yüzleri olduğunu bilsem de, emekleriniz için bir kez daha teşekkür ederek, her birinizi minnetle selamlıyor, bu kutsal görevde başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.