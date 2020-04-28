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Ormanda nişanlısını öldüren Zehra´ya ömür boyu hapis istemi

DHA

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, nişanlısı Emrah Öztürk´ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Kars´ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir´e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı...

Ormanda nişanlısını öldüren Zehra´ya ömür boyu hapis istemi

<br>Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, nişanlısı Emrah Öztürk´ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürüp, cüzdanındaki parayı aldığı iddiasıyla tutuklanan Zehra Aras (22) hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu ile 10 yıla kadar hapis cezası istendi.<br>Kars´ta yaşayan Zehra Aras, 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı fabrika işçisi Emrah Öztürk ile 2019 yılında nişanlandı. Aras, geçen şubat ayında Eskişehir´e gelerek, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi´ndeki Kent Ormanı´na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra Aras, Emrah Öztürk'ü boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya alışan Aras, otogarda yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, `kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zehra Aras´ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.<br>İDDİANAME HAZIRLANDI<br>Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Salih Uçar'ın hazırladığı 2 sayfalık iddianame, 4´cü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede katil zanlısı Zehra Aras´ın 20 Şubat 2020 tarihinde, Eskişehir´e nişanlısı Emrah Öztürk ile evlilik hazırlıkları çerçevesinde eşya almak için geldiği, ancak nişanlısını sevmediği ve bunu da söyleyemediği, sonra da anlaşılamayan bir sebeple öldürmeye karar verdiği anlatıldı.<br>TELEFONU KIRIP, CÜZDANINDAN PARASINI ALMIŞ<br>Zehra Aras´ın nişanlısından kendisini gezdirmesini istediği belirtilen iddianamede, olay günü yaşananlar ise şöyle ifade edildi:<br>"Evden ayrılarak yürüdükleri sırada Zehra Aras, Emrah Öztürk´e cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Bu amaçla Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Kent Ormanı'na gittiler. Ormanın içerisine girerek, 100 metre kadar yürüdüler. Üzerlerindeki kışlık kabanları çıkarttılar, Aras, elbisesinin kemerini çıkararak, nişanlısına `gözlerini kapa sana sürpriz yapacağım´ dedi. Çantasında taşıdığı bıçağı çıkartarak, gözleri kapalı Emrah Öztürk´ü bıçakladı. Göğüs ve karın kısmına 7 bıçak darbesi daha vurdu. Ağır yaralanması üzerine de boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Öztürk´ün cep telefonunu olay yerinde parçaladı ve cüzdanından 1600 lirayı alıp, Eskişehir´den ayrılmak üzereyken kolluk kuvvetlerince yakalandı." <br>KASTEN ÖLDÜRME VE HIRSIZLIK SUÇLARINDAN CEZA İSTENDİ<br>İddianamede Zehra Aras hakkında `tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile `ölmesinden yararlanarak hırsızlık´ suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Aras'ın ilk duruşması koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ertelendi.<br>ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI<br>Zehra Aras´ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayetten 1 hafta paylaşıldığı görülen videoda Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen Aras´ın yanındakiler ile birlikte yere uzanan dansçının üzerindeki tahtaya bıçak attığı görülmüştü. Zehra Aras´ın `Bıçak güzeli ben´ diyerek paylaştığı video, tepki toplamıştı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN<br>2020-04-28 08:01:05<br>

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