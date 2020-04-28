(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle kan bağışı azaldı, stoklar yarıya düştü'

<br>KIZILAY Eskişehir Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Erkan Ergen, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışının azaldığını ve stokların yarıya kadar düştüğünü söyledi. Ergen, "İmkanı olan, sağlıklı olan, kan bağışı yapabilecek bağışçılarımızı devletimizin öngördüğü tedbirleri almak şartıyla kan bağışına bekliyoruz. Kan merkezlerimizde hijyen anlamında her türlü gereken tedbir alınıyor" dedi.<br>Eskişehir?in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar?ı kapsayan bölgede Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü yapan Dr. Erkan Ergen, kan stoklarının koronavirüs salgını nedeniyle genel olarak yarıya indiği söyledi. Kana ihtiyacın sürdüğünü kaydeden Ergen, ?İmmün plazma bizim için son derece önemli ama tabi ki bir yandan da tam kan bağışı da çok önemli. Çünkü burası bir bölge kan merkezi. Eskişehir merkezli ama Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar illerine de hizmet veriyoruz. Toplam 4 ilde transfüzyon yapan il, ilçe bütün hastanelere hizmet veriyoruz. Kanın kaynağı insan. Kan bağışı olursa eğer biz bu fonksiyonu zamanında ve eksiksiz olarak sağlamak imkanına sahip oluruz. Elbette şu an ülkemizin gündeminde olan bu salgın nedeniyle kan bağışlarımızda azalma oldu. İmkanı olan, sağlıklı olan, kan bağışı yapabilecek bağışçılarımızı devletimizin öngördüğü tedbirleri almak şartıyla kan bağışına bekliyoruz? diye konuştu. <br>Kan merkezlerinde hijyen anlamında gereken tedbirin alındığını belirten Dr. Erkan Ergen, bağışçıların gönül rahatlığıyla gelip kan verebileceğini söyledi. Ergen, ?Buraya gelip, kan bağışı yapabilirler. Çünkü kan bağışı ihtiyacı devam ediyor. Trombositler olsun, normal plazma olsun bu ihtiyaç devam ediyor. Bizim bir şekilde bu ihtiyacı da karşılamamız gerekiyor. Bu da ancak bağışçılarımızın göstereceği hassasiyetle mümkün olur. Hepinizi kan bağışına davet ediyorum? dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir <br>2020-04-28 22:58:45<br>

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