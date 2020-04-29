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Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nden 10 bin maske üretimi

DHA

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan atölyede, yıkanabilir 10 bin maske üretilirken, koronavirüsle mücadele eden doktorlar için de tek kullanımlık cerrahi önlük yapılıyor. Enstitünün usta öğreticilerinden Halide İşbecer, atölyeye her gün koşarak geldiklerini belirtip, "Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkarabiliriz, hırsı ile çalışıyoruz" dedi. Koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske gelirken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan atölyede yıkanabilir 10 bin kumaş maske...

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nden 10 bin maske üretimi

<br>Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan atölyede, yıkanabilir 10 bin maske üretilirken, koronavirüsle mücadele eden doktorlar için de tek kullanımlık cerrahi önlük yapılıyor. Enstitünün usta öğreticilerinden Halide İşbecer, atölyeye her gün koşarak geldiklerini belirtip, "Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkarabiliriz, hırsı ile çalışıyoruz" dedi.<br>Koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske gelirken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan atölyede yıkanabilir 10 bin kumaş maske üretilerek, sürece verildi. Eskişehir´in yanı sıra farklı illerden gelen taleplerin de karşılandığı enstitüde, doktorlar için de tek kullanımlık cerrahi önlük dikiliyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü´nde 25 yıllık usta öğretici olan Halide İşbecer, her gün daha fazla maske ve önlük üretebilmek çalıştıklarını belirterek, "Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkartabiliriz, hırsı ile çalışıyoruz. Müdüre hanımın desteği ile her sabah koşa koşa geliyorum, akşam 17.00´de mesai bitiyor olmasa daha da kalıp çalışacağım. Bir tane daha fazla, bir kişiye daha fazla ulaşabilirsek bizim için en büyük mutluluk bu" dedi.<br>Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen de koronavirüs sürecinde ellerinden geldiği kadarıyla destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Atölyenin kurulmasından bu yana 10 bin yıkanabilir kumaş maske üreterek, talep eden resmi kurumlara ve sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını kaydeden Gülşen, "Koronavirüs çıktığı günden beri ben ve personelim ne yapabiliriz, diye hep düşündük. Çok şükür, gelen siparişler ve talepler üzerine bu işe başladık. Şu an sahada olan, bu hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları olmak üzere herkesin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 bin adet maske ürettik. Cerrahi önlük dikmeye devam ediyoruz. Talep geldikçe talebi karşılamaya devam ediyoruz. Hakikatten burada bir gönül işi var. Burada çalışan arkadaşlarım ve ben bu işe gönlümüzü koyduk, yüreğimizi koyduk. Çok şükür ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılamaya çalıştık ve karşılamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-04-29 12:14:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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