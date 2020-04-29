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Anadolu Üniversitesi SODİGEM'DEN 4 günlük karantina raporu

İHA

Anadolu Üniversitesi SODİGEM'DEN 4 günlük karantina raporu

Küresel pandemi ilan edilen yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınına karşı en önemli tedbirlerden birisi olan sosyal izolasyon, hem dünyada hem de Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor.
Virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için uygulanan sosyal izolasyonda, bireyler evlerinde vakit geçirirken yaşam biçimleri ve alışkanlıkları da bu doğrultuda evriliyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Türkiye'de 23 Nisan tarihinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında bireylerin, ailelerin, influencerlar'ın evlerinde neler yaptıklarının yanı sıra; yaş gruplarına göre de genç ve yaş almış bireylerin bu süre zarfını nasıl geçirdiklerini inceledi.

En çok Instagram,Whatsapp ve YouTube kullanıldı
Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in araştırmasına göre bireyler en çok dijital platformlarda dizi, belgesel ve film izlemeyi tercih etti. Online gezilen müze sayısında da ciddi artış görülürken, bu süre zarfında en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları ise Instagram,Whatsapp ve YouTube oldu. Bireyler, Instagram'da üçten fazla challenge kabul ederken Instagram'da ayrıca en çok "evde kal, 23 Nisan ve Ramazan" ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Bireyler günde ortalama 3 saat de görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

En çok aratılan "Hayat eve sığar uygulaması" oldu
Türkiye'de Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda en çok “#sokagacıkmayasagı, #ÜlkemleGururDuyuyorum, #sahur, #23Nisan2020, #İstiklalMarşı" etiketleri kullanıldı. WhatsApp'ta ise birçok yeni grup kuruldu ve iletişim oranı arttı. Dört günlük sokağa çıkma yasağında bireyler en az 4 saat dijital oyun oynarken, ealışveriş ile en çok "puzzle, pijama, spor ekipmanı ve kitap" siparişi verdi ve "internet bankacılığı uygulamalarını" daha sık kullandı. Bu sürede arama motorlarında ise en çok “hayat eve sığar uygulaması, 23 Nisan şarkısı, İmsakiye, Kim Jong, Ezan vakitler, fitre ne kadar 2020, ev yapımı ramazan pidesi nasıl yapılır” aramaları yapıldı.

Aileler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medyada kutladı
Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in aileler üzerinde yaptığı araştırmaya göre ise ailesiyle birlikte vakit geçiren bireyler yine, zamanlarının büyük bir kısmını online dizi ve film platformlarında geçirdiler. Evde kalan kadınlar ise eAlışveriş sitelerinde uzun zaman geçirdiler. Evde kaldıkları süreçte çocukları ile birlikte dijital oyunlar oynamak aile üyelerinin en sevdiği etkinliklerden biri haline geldi. Aileler, çocukları ile geçirdikleri zamanları ve yaptıkları ev içi etkinlikleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda evini süsleyen ve gösteriler hazırlayan çocuklarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 23 Nisan'da saat 21.00’de ülke çapında insanlar evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudukları anların videolarını paylaştılar.

Influencer'lardan evde kalmanın ipuçları
Dört günlük sokağa çıkma yasağında Influencer'lar ise kendilerini takip edenlere evde vakit geçirmenin ipuçlarıyla ilgili içerikler sundu. Influencer'lar, evde yemek ve ev halleri videoları çektiler; önceden çektikleri gezi vloglarını paylaştılar. Sosyal medyada yeni karantina challengeları başlatan Influencer'lar, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak sokağa çıkma yasağında izlenebilecek dizi, film ve okunacak kitap önerileri için içerik ürettiler.

Gençler dijital ortamda sosyalleşiyor
Anadolu Üniversitesi SODİGEM'in yaptığı araştırmaya göre, bireyler yaş gruplarına göre de evde farklı şekilde zaman geçirmeyi tercih etti. Genç bireyler online olarak yürütülen spor ve dans derslerine katılarak evde de sağlıklı yaşam ilkesini benimsedi. Öte yandan arkadaş grupları ile yeni podcast içerikleri oluşturarak yayınlayan genç bireyler, canlı yayında yapılan konser ve söyleşileri takip ederek ünlü isimlerin ve influencerların başlattığı challenge’lara katıldılar. 23 Nisan'ı çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutlayan gençler, bu fotoğraflarla birlikte eski arkadaşlarıyla iletişime geçmeyi de ihmal etmedi. Çeşitli konularda en az bir online eğitim platformunu ziyaret etmeyi ihmal etmeyen gençler, en çok video izlemeyi tercih ederek TikTok'a katıldı.

Yaş almış bireyler de dijitalleşmeye alıştı
Evlerinden çıkamayan yaş almış bireyler görüntülü konuşma uygulamalarını öğrenerek; aile bireyleriyle görüntülü görüştüler. Yaş almış bireylerin eDevlet uygulaması kullanım oranı arttı. Üye oldukları sosyal medya platformlarındaki paylaşım sıklıkları artan yaş almış bireyler yeni online platformları deneyimleyerek dijitalleşme sürecine alıştıklarını gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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