Vali Özdemir Çakacak’ın “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çakacak, mesajında, “Emek ve alın terleriyle ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Ülkelerin istikrar içinde gelişmesi ve ilerlemesinde, ekonomilerinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında işçi ve emekçi kardeşlerimizin katkısı çok büyüktür. Bizler, millet olarak, işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin kutsiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu sebeple ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğe yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarını, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesini, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarını çok önemsiyoruz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan; işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik ve barışçıl yollarla hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün işçi ve emekçilere hayırlar getirmesini diliyor; bu bayramın barış içinde yaşanacak daha güzel bir dünyanın kurulmasına vesile olmasını temenni ediyor; tüm işçi ve emekçi kardeşlerimi en içten duygularımla selâmlıyorum” dedi.

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