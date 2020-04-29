Başkan Ataç’tan 1 Mayıs mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, “Tüm emekçilerin, haklarını eşitçe ve adalet içinde alabildiği bir dünyanın hayalini kurmaya ve bu bilinç ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm emekçilerin gününü kutladı. Mesajında tüm insan emeğinin çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, “1 Mayıs işçi dayanışmasının görkemli bir sembolü olarak her yıl kutlanırken, dünyanın pek çok köşesinde adalet ve eşitlik kavramları hiçe sayılıyor, ağırlaşan sömürünün sebep olduğu olumsuz koşullar emekçileri derinden etkiliyor. Ülkemizde de özellikle son yıllarda, milyonlarca vatandaşımızın iş bulamadığı, çalışma haklarının kısıtlandığı, ücret dağılımındaki adaletsizliğin gün geçtikçe arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki çalışma koşullarının kötülüğüne bağlı iş kazaları ile yüzlerce işçimiz hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bizler, emeğin çok yüce bir değer olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Emeğin ve emekçinin haklarının yok edilmesine, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı tüm üretenlerin, işçilerin, köylülerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Tüm emekçilerin, haklarını eşitçe ve adalet içinde alabildiği bir dünyanın hayalini kurmaya ve bu bilinç ile çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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