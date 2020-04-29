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Odunpazarı koronaya karşı Aile Sağlığı Merkezlerini dezenfekte ediyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi, Covid19 (korona virüs) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1'inci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği Aile Sağlığı Merkezleri, her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Odunpazarı koronaya karşı Aile Sağlığı Merkezlerini dezenfekte ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Covid19 (korona virüs) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1’inci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği Aile Sağlığı Merkezleri, her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Odunpazarı Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını 7/24 sürdüren Odunpazarı Belediyesi, bu kapsamda başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, camiler, cemevleri, huzurevleri ve sığınma evlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarında ekipler, Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan 28 Aile Sağlığı Merkezini her hafta düzenli olarak dezenfekte ediyor. 1’inci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği Aile Sağlığı Merkezlerinde, ekipler bahçe ve girişlerinden başlayarak, odalar, koridorlar, merdivenler ve tuvaletleri korona virüse karşı koruma ve kontrol amacıyla dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon işlemi sırasında uzun süreli etki gücüne sahip ince püskürtme tekniği ile oluşturulmuş bir aerosol sisleme cihazı olan ULV sistemini kullanan ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.
Vatandaşların sağlığının birincil öncelikleri olduğunu belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçede korona virüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi. Bu dönemde kişisel hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, “Vatandaşlarımızdan bu dönemde bilim insanlarının çağrılarına kulak vermelerini, kişisel ve ev temizliğine dikkat ederek; evlerinde kalmalarını rica ediyoruz” dedi.

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