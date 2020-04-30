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Başkan Bozkurt’tan pazarcı esnafı ziyareti

İHA

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde sergi açan pazarcı esnafını ziyaret etti alışveriş yapan ilçe sakinleri ile sohbet etti.

Başkan Bozkurt’tan pazarcı esnafı ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde sergi açan pazarcı esnafını ziyaret etti alışveriş yapan ilçe sakinleri ile sohbet etti.
Covid19 tedbirler kapsamında önlemler alınarak açılan pazar yerini ziyaret eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, pazarcı esnafına ve ilçe sakinlerine hayırlı Ramazanlar, bereketli kazançlar diledi. Pazarlarda sosyal mesafenin önemine değinen Başkan Bozkurt, “Virüs gezmez insan gezer, bizlerde gerekli önlemleri alarak bu salgından hep birlikte el ele vererek kurtulacağız” dedi.
İlçede salgının başladığı ilk günden itibaren el dezenfektanı, maske ve ortak kullanım alanları ile birlikte ilçedeki tüm apartmanların girişi ve merdiven boşluklarında sterilizasyon çalışmalarına belediye ekipleri tarafında aralıksız devam edildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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