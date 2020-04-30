Eskişehir'de 3 günlük yasak öncesi pazarlar doldu

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<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala semt pazarları doldu taştı. Ramazan ayının yanı sıra yasak nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler pazar girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.<br>İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yasağın başlamasına saatler kala, Eskişehir'de semt pazarları dolarken, alışveriş yapmak için gelenler girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi'nde kurulan pazarın girişinde önlem alan polis ekipleri gelenlerin tek tek kimliklerini kontrol ederken, ateş ölçümlerini de yaptı. Polis, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle pazara girişleri kontrollü olarak sağladı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-04-30 16:49:36<br>

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