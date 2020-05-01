Halkın sağlığı için sokaktalar Temizlik personeli herkesin evde kaldığı süreçte kendi bayramlarını çalışarak geçirdi

Korona virüs (Covid19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde meydanlar boş kalırken, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik personeli, herkesin evde kaldığı bu süreçte kendi bayramlarını çalışarak geçirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde Eskişehir’de cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. İlk günün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne denk gelmesiyle birlikte, 1 Mayıs alışılagelmişin dışında karşılandı. Vatandaşlar Korona virüs sebebiyle evlerinde kalırken, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik görevlileri kendi bayramlarını sokaklarda çalışarak geçirdi. Tüm dünyayı etkileyen Korona virüse rağmen görevlerinin başında olan temizlik işçileri, ellerindeki süpürgeler ile halkın sağlığı için çalışmalarını sürdürdü. Özveri içerisinden temizlik çalışmalarına devam eden belediye temizlik personeli, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Diğer yandan sağlık konusunda vatandaşlara seslenen temizlik ekipleri, kısıtlamanın olmadığı günlerde maske ve eldiven gibi koruyucuları düzgün bir şekilde çöpe atılması gerektiğini hatırlattı.

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