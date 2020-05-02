Tarihi mekan canlanmayı bekliyor

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında ziyaretçisi hayli azalan Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi, hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle de tamamen boş kaldı.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen yasak sonrasında kapanan işletmeler tekrardan hizmet verecekleri günü bekliyor. Getirilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile tarihi bölge sessizliğe bürünürken, özellikle hafta sonu şehir dışından binlerce turist ağırlayan Odunpazarı sokakları eski günlerine dönmeyi bekliyor. İşletmelerin kapalı duran tezgahları boş sokaklarda dikkat çekerken, sokak hayvanların barınma alanları oldu. Lületaşı ve hediyelik eşya dükkanlarının yoğunlukta olduğu sokaklar, sakinliği ile de tarihi görüntülere sahne oluyor.

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