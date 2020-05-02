Eskişehirliler sokak hayvanlarını unutmadı Boş kalan park ve bahçelerde su ve mama kapları göze çarptı

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Eskişehir’de vatandaşlar sokağa çıkma yasağıyla birlikte yalnız kalan sokak hayvanlarını unutmayarak park ve bahçelere mama ve su bıraktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 3 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz gün itibariyle başladı. Sokaklar yasağın etkisiyle boş kalırken yalnız kalan sokak hayvanları ise Eskişehirli vatandaşlar tarafından unutulmadı. Duyarlı vatandaşlar, park ve bahçelere su ve mama kapları bırakarak boş kalan caddelerde yemek arayan minik canlara yardım eli uzattı. Şehrin tüm parklarında benzer görüntüler ortaya çıkarken aç ve susuz kalan kedi, köpek ve kuşların görüntüleri ise yürek ısıttı.

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