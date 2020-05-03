Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Eskişehir’in Erenköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından Ramazan ayında 2 bin 500 pide ve 5 bin adet ekmek dağıtıldı.

Erenköy Mahalle Muhtarlığı tarafından korona virüs sebebiyle 65 yaş üstü için başlatılan ekmek dağıtım çalışması Ramazan ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Muhtar Osman Çalış ile azaları Ramazan ayının başlamasıyla kapı kapı dolaşarak, pide ve ekmek dağıtımını her gün gerçekleştiriyor. Mahallenin farklı noktalarında dağıtılan pide ve ekmeklerden vatandaşlar da memnun. Ramazan ayının başlamasıyla 2 bin 500 pide ile 5 binden fazla ekmek vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. Ekmek dağıtımı sırasında ayrıca vatandaşların isteklerini de dinleyen Muhtar Çalış, talepleri de yerine getirmek için çalışmalar yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.