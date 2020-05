Hayırseverden sokak hayvanlarına büyük bağış Sokak hayvanlarına tonlarca hindi eti dağıtıldı

Eskişehir’de bir hayırseverin korona virüs (Covid19) sebebiyle beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları için bağışladığı tonlarca hindi eti, şehrin her noktasına dağıtıldı.

Hayırsever bir firma sahibi korona virüs (Covid19) sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için tonlarca hindi eti hibe etti. Odunpazarı Belediyesine bağlı ekipler tarafından Eskişehir’in her noktasına etlerin dağıtılmasına ise Hayvanları Koruma Yasam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) üyeleri de yardım etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde şehrin her mahallesinde bulunan sokak hayvanlarına yaklaşık 10 bin ton hindi eti dağıtılırken, son gününde ise yakın ilçelerde besleme yapılacak.

