Apartman görevlisi pozitif çıktı, 119 kişi evlerinde karantinaya alındı

<br>Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki apartman görevlisinin Covid-19 testi pozitif çıkınca, valilik pandemi kurulunca iki bloktaki 119 kişi için 14 günlük evde karantina kararı alındı. İki bloğun bulunduğu giriş ve çıkışlar polis ekiplerince demir bariyerlere kapatılırken, karantinadakilerin tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanmaya başladı.<br>Yenidoğan Mahallesi´ndeki 2 bloğun apartman görevlisi olan M.Ş.´nin dün belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasında apartman görevlisinin tüm apartman sakinleri ile yakın temaslı olduğu değerlendirilerek iki blokta yaşayan 119 kişi hakkında pandemi kurulunca 14 günlük ev karantinası kararı alındı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanların giriş-çıkışlarının olduğu bölümleri demir bariyerlerle kapattı. Ayrıca apartmanlarda 65 yaş üstü risk grubunda yer aldığı belirlenen 19 kişiden de Covid-19 testi için numune alındı.<br>İHTİYAÇLARI VEFA GRUBU KARŞILIYOR<br>Ev karantinasına alınan 119 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığı´nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya başladı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri de apartmanda yaşayanların sağlık durumlarını anlık olarak takip altına aldı.<br>ESKİŞEHİR´DE VAKA SAYISI ARTIYOR<br>Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir´de Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 1200´ün üzerine çıktı. Koronavirüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği şehirde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini de artırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN<br>2020-05-03 16:35:17<br>

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