Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını Vefa gruplarınca karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını Vefa gruplarınca karşılıyor

DHA

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi´nde apartman görevlisi M.Ş.'nin (55) koronavirüs testi pozitif çıktı. M. Ş.'nin çalıştığı 2 blok karantinaya alınırken, binalarda yaşayan 119 kişinin tüm ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya başlandı. Yenidoğan Mahallesi´ndeki 2 bloğun apartman görevlisi olan evli ve 2 çocuk sahibi M.Ş.´de, 2 gün önce belirtiler görülmesi üzerine yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasında...

Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını Vefa gruplarınca karşılıyor

<br>Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi´nde apartman görevlisi M.Ş.'nin (55) koronavirüs testi pozitif çıktı. M. Ş.'nin çalıştığı 2 blok karantinaya alınırken, binalarda yaşayan 119 kişinin tüm ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanmaya başlandı.<br>Yenidoğan Mahallesi´ndeki 2 bloğun apartman görevlisi olan evli ve 2 çocuk sahibi M.Ş.´de, 2 gün önce belirtiler görülmesi üzerine yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasında apartman görevlisinin tüm apartman sakinleri ile yakın temaslı olduğu değerlendirilerek, iki blokta yaşayan 119 kişi, 14 günlük ev karantinası kararı alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanların giriş-çıkışlarının olduğu bölümleri demir bariyerlerle kapattı. Ayrıca apartmanlarda 65 yaş üstü risk grubunda yer aldığı belirlenen 19 kişiden de Covid-19 testi için numune alındı. Apartman görevlisi M.Ş.´nin birlikte yaşadığı eşi ve oğlu da hastanede tedaviye alınarak, test yapıldı.<br>Apartmanın iki bloğunda ev karantinasında olan 119 kişinin tüm ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığı´nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. İki apartman için görevlendirilen ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum, maske, eldiven ve gözlük kullanarak apartmandakilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Apartmandaki 119 kişinin 2 Mayıs gecesi başlayan ev karantina süreci 14 gün sürecek. Ayrıca apartman sakinlerinden öksürük ve yüksek ateş şikayetleri bulunanların sağlık birimlerine bilgi vermesi istendi.<br> DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN<br>2020-05-04 12:28:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çim uzmanından kulüplere uyarı! Greenkeeper sertifikalı çim uzmanı Tarık Uslu: "Dikkatli olunmaz ise 2020-2021 sezonunda çok kötü sahalar ile karşılaşabiliriz"
YEREL HABERLER Çim uzmanından kulüplere uyarı! Greenkeeper ...
Online gebelik eğitimi
YEREL HABERLER Online gebelik eğitimi
Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı
112’yi ‘dalga geçmek’ için arayanlar bile oluyor Dr. Habibe Müberra Karaman; “Gereksiz çağrılar devam ediyor dalga geçmek amacıyla arayanlar oluyor” “Bir nefes kadar acil değilse, 112’yi meşgul etmeyelim”
YEREL HABERLER 112’yi ‘dalga geçmek’ için arayanlar bile oluyor Dr. ...
(Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık Virüsü fırsat bilen 4 hırsız kapalı restoranı soydu Tente demiriyle havalandırma deliğinden içeri girdiler Hırsızlar güvenlik kameralarını kapatmaya çalıştı Yaklaşık 10 bin TL değerinde 56 adet bakır sürahi çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık Virüsü fırsat ...
Apartman görevlisi pozitif çıktı, 119 kişi evlerinde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Apartman görevlisi pozitif çıktı, 119 kişi evlerinde ...
(Görüntülü) Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle ...
Apartman görevlisinin Korona testi pozitif çıkınca 119 kişi karantina altına alındı
YEREL HABERLER Apartman görevlisinin Korona testi pozitif çıkınca ...
Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması
Eskişehir’in sokaklarında korona sessizliği
YEREL HABERLER Eskişehir’in sokaklarında korona sessizliği
Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara ...
Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın ‘3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın ...
3 Mayıs Türkçülük Günü
YEREL HABERLER 3 Mayıs Türkçülük Günü
Sahur bereketi Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Sahur bereketi Tepebaşı’nda
(Görüntülü) Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri besliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis memuru, sokağa çıkma yasağında ...
Rektör Çomaklı'nın Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı'nın Uluslararası Yunus Emre Kültür ve ...
Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin ilk sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin ilk sanal eğitim ...
Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri besliyor
YEREL HABERLER Polis memuru, sokağa çıkma yasağında güvercinleri ...
Hayırseverden sokak hayvanlarına büyük bağış Sokak hayvanlarına tonlarca hindi eti dağıtıldı
YEREL HABERLER Hayırseverden sokak hayvanlarına büyük bağış Sokak ...
Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı
Tezgahlar kedilere emanet
YEREL HABERLER Tezgahlar kedilere emanet
Çobanlar üretimin devamlılığı için işlerinin başında Çoban Hasan Hüseyin Oruç: “Bu hayvanlar dışarı çıkmak zorunda”
YEREL HABERLER Çobanlar üretimin devamlılığı için işlerinin ...
Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında
YEREL HABERLER Sokaklar boş kalsa da onlar görevlerinin başında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X