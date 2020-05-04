Karantina altına alınan 119 kişinin ihtiyaçları karşılanıyor

Eskişehir’de bir apartman görevlisinin korana virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması sonucu evlerinde karantina altına alınan toplam 119 kişinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Eskişehir'de apartman görevlisi M.Ş.’nin (55) korana virüs (Covid19) testinin pozitif çıkması sonucu 119 kişinin yaşadığı 2 apartman, Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alındı. Burada yaşayan vatandaşlar 14 gün süre ile evlerinde izole olacak. Karantinanın 2'nci gününde apartman sakinlerinin ihtiyaçları Odunpazarı Kaymakamlığına bağlı 3 kişiden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Koruyucu kıyafetler ile apartman sakinlerine yardım götüren sorumlular, vatandaşın mağdur olmaması için her ihtiyacına cevap veriyor.

Diğer andan testi pozitif çıkan apartman görevlisi M.Ş.’nin evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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