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Kalça protezi ameliyatı sonrası rehabilitasyon önemli

İHA

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, kalça protezi sonrası rehabilitasyonun önemi hakkında bilgi verdi.

Kalça protezi ameliyatı sonrası rehabilitasyon önemli

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, kalça protezi sonrası rehabilitasyonun önemi hakkında bilgi verdi.
Ortopedik ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyonun önemine dikkat çeken Akpınar, “Ortopedik ameliyat sonrası olduğu gibi kalça protez ameliyatlarından sonra da öncelikle protezin yerinden çıkmasını engellemek, eklem hareket açıklığını artırmak, kalça kuşağı kaslarını güçlendirmek, iyileşmeyi hızlandırmak, olabildiğince hızlı bağımsız yürüyebilmeye başlamak ve bir an önce günlük yaşam aktivitelerimize geri dönmek için altın standart rehabilitasyondur” dedi.

Ameliyat sonrası ev egzersizleri yapılmalı
Ameliyat sonrasında hekimlerin vermiş olduğu ev egzersizlerinin önemine dikkat çeken Akpınar, ”Hastaneden taburcu olurken zaten ameliyatınızı yapan doktor size bir ev egzersiz programı hazırlamış olacaktır. Evde bu hareketleri mutlaka düzenli olarak yapmalısınız. İki veya üç hafta sonra ise dikişlerinizin alınması için kontrole gittiğinizde doktorunuz size rehabilitasyon önerecektir. Çünkü ameliyat sonrası erken dönemde doğru şekilde yapılmayan egzersizler sebebiyle yeterli kalça eklem hareket açıklığı ve kas gücü sağlanamazsa ameliyatın üzerinden uzun zaman geçtikten sonra rehabilitasyonla da bunu başarmak mümkün olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci
Hastaların rehabilitasyon sürecinde önce kalça protezinin yerinden çıkmasını engellemek için hastanın yapması gerekenlere değinen Akpınar , "Hasta 6 hafta boyunca sırtüstü pozisyonda bacak arasına yastık ile yatma, sağlam taraf üzerine yatılacaksa yine araya yastık ile yatma, alçak sandalyeye oturmama, tuvalet yükselticisi kullanma, otururken bacakları birbirinden ayrı tutma, ameliyatlı ayağı diğer ayağa doğru içe çevirmeme, yere eğilmeme, yataktan kalkarken öne eğilmeden kalçayı öne kaydırarak kalkma gibi protezi koruyucu önlemleri anlatarak hasta eğitimiyle başlıyoruz. Sonrasında da kontrollü olarak normal eklem hareket açıklığını sağlamak, kas güçlendirmek için elektrik stimülasyon cihazlarını kullanmak haricinde fizyoterapistlerimizle beraber yapılacak germe egzersizleri, ağırlıklı egzersizler, elastik bantların direncine karşı yapılacak egzersizlerden yararlanıyoruz. Eğer istirahat ağrısı varsa TENS gibi ağrı kesici akımlarla ağrının azalmasına yardımcı oluyoruz. Koltuk değneği veya bastonla yürüyüş eğitimleri ile başladığımız rehabilitasyona merdiven eğitimleri ile devam ediyor ve ameliyat haftasına göre denge egzersizleri ve desteksiz yürüme eğitimi ile de rehabilitasyonumuzu tamamlıyoruz” dedi.

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