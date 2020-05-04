Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden “Çöp” açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gündüzalp KYK Öğrenci Yurdunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine uyulmadığı şeklinde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, 822 Nisan 2020 tarihleri arasında Irak’tan gelen vatandaşların 14 gün boyunca COVID19 tedbirleri kapsamında Gündüzalp KYK Öğrenci Yurdunda misafir edildiği belirtilerek, "Yapılan sağlık kontrollerinde misafirlerimiz arasında COVID19 vakasına rastlanmamıştır. 14 günlük karantina süresi içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi gereği buradaki tüm atıklar tıbbi atık olarak yetkili firmaya tutanak ile İl Sağlık Müdürlüğünce teslim edilmiştir. Ayrıca 22 Nisan 2020 tarihinde karantina süresi bitiminde genel temizlik yapılmış ve aynı gün bütün atıklar tıbbi atık olarak tutanak ile yetkili firmaya teslim edilmiştir. Bu tarihten sonra yurt karantina sürecinden çıkmıştır. Bu tarihten sonra burada sadece yurt görevlilerinin olduğu ve yurdun yanında biriken çöplerin sadece bu tarihten sonra yurttan çıkan değil, yurt binası yanında bulunan sanayi sitesinin de atıklarının toplandığı ve kötü bir görüntüye sebep olduğu görülmüştür. Burada toplanan evsel atıkların alınması için Yurt Müdürlüğünce ve Sağlık Müdürlüğünce Tepebaşı Belediyesi defalarca telefonla aranmış ancak atıklar zamanında alınmamıştır. İl Sağlık Müdürlüğünce 30 Nisan 2020 tarihli ve 1749 sayılı yazı ile Tepebaşı Belediyesine bu çöplerin tıbbi atık olmadığı (tıbbi atıkların 22 Nisan 2020 tarihinde tutanakla teslim edildiği) ve bu alanda biriken çöplerin alınması için yazı yazılmıştır. Ayrıca Gündüzalp Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce 30 Nisan 2020 tarihli ve 513450 sayılı yazı ile yurtta karantina uygulaması yapılmadığı, yurdun yanında yer alan çöp toplama alanında biriken çöplerin ivedilikle alınması hususunda Tepebaşı Belediyesine yazı yazılmıştır. Yapılan yazışmalar neticesinde 01 Mayıs 2020 tarihinde Tepebaşı Belediyesince söz konusu atıklar toplanmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere İdaremizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesine aykırı ve halk sağlığını tehlikeye düşüren bir uygulama olmamıştır” denildi.

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