O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

DHA

Engin ÖZMEN-Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddiasıyla tutuklanan anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48), 48 gün sonra tahliye edildi. Tepkilere neden olan tahliye sonrası mağdur kızın babasının itirazı üzerine Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce `tahliye kararı´ kaldırılarak yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Eskişehir´de oturan Ö.A., 2019 yılı Eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak sevgilisi H.H.K. ile buluşmak için bir apart daireye gitti. Çocuklarını başka bir...

O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı

<br>Engin ÖZMEN-Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddiasıyla tutuklanan anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48), 48 gün sonra tahliye edildi. Tepkilere neden olan tahliye sonrası mağdur kızın babasının itirazı üzerine Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce `tahliye kararı´ kaldırılarak yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.<br>Eskişehir´de oturan Ö.A., 2019 yılı Eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak sevgilisi H.H.K. ile buluşmak için bir apart daireye gitti. Çocuklarını başka bir odaya götüren Ö.A., bir süre sonra 14 yaşındaki kızını sevgilisi olan H.H.K.´nın isteği üzerine yanına getirerek `yapmak zorundasın´ diyerek cinsel ilişkiye zorladı ve kendisi ile kızının kıyafetlerini çıkardı. H.H.K da iddiaya göre bu sırada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız bir süre sonra odayı terk ederek ayrıldı. Anne Ö.A., daha sonraki dönemde kızının çıplak görüntü ve fotoğraflarını sevgilisine gönderdi.<br>Küçük kızın okulundaki rehber öğretmene yaşadıklarını anlatması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K., 6 Mart´ta Eskişehir 2´nci Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili adli soruşturmasını tamamlayıp 13 Mart 2020 tarihinde Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında dava açtı. İddianamede iki sanık için `çocuğu karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma´ suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca `çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma´ suçlarına ilişkinde 2 kez yarı oranda ceza artırımı talep edildi.<br>2 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI<br>Savcılık iddianamesinde sanıklardan anne Ö.A., suçunu itiraf ederek, evli olduğu halde sevgilisi olan H.H.K. ile 1,5 yıldır görüştüğünü söyledi. Ö.A. ifadesinde, "Görüşmelerin birinde 3 çocuğumu da yanıma alarak buluşmaya gittim. H.H.K ile cinsel ilişkiye girdim. Sonra sevgilim 14 yaşındaki kızımı beğendiğini, onunla birlikte olmak istediğini, onu da çağırmamı istedi. Yan odada olan kızımı çağırdım, korkması üzerine kıyafetlerimizi çıkardım. Kızım itiraz etti, sevgilim kızımı öptü ve dokundu. Bu sırada kızım istemediğinizi söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Bu olaydan sonra sevgilim, kızımın çıplak fotoğraflarını istedi, çekerek gönderdim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" dedi. Sanık H.H.K. ise iddiaları reddederek Ö.A.´nın kendisini kıskanması nedeniyle iftira atmış olabileceğini öne sürdü.<br>TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE `TAHLİYE´ KARARI ÇIKTI<br>Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mart günü tutuklanan sanıklar Ö.A. ve H.H.K.´nin aylık tutukluluk incelemesini 22 Nisan´da yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan sanıkların `üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süreyi´ göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası tahliye kararına itiraz etti. Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, babanın itiraz etme hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek kabul etmedi. Baba bu kez de 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne başvuru yaparak sanıklara verilen tahliye kararına itirazda bulundu.<br>TUTUKLAMALARINA KARAR VERDİLDİ<br>Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nin itiraz hakkı tanımadığı mağdur kızın babasının `katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması´ nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğine dikkat çekti. 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği `itiraz hakkı yoktur´ kararını yok hükmünde saydı ve itirazı incelemeye alarak sanıklar Ö.A. ile H.H.K.´nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanıkların mağdura ve tanıklara baskı yapma, delillere etki etme ihtimallerinin olması, sanıkların kaçma şüphelerinin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçen süresi (48 gün), bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı ve tutuklamanın ölçüsüz olmayacağı, atılı suçun katalog suçlarından olması dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi" denildi. Haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ö.A. ve H.H.K.´nın ilk duruşması 21 Mayıs 2020 tarihinde Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülecek.<br>BABA, BOŞANMA DAVASI AÇTI<br>Yaşanan bu olayların ardından Ö.A.´nın eşi, Eskişehir Aile Mahkemesi´ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkeme, talebi üzerine bir süre Çocuk İzleme Merkezi´nde kalan 14 yaşındaki kızı ve diğer 2 çocuğunun geçici velayetini babaya verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Ali Naki ERDOĞAN<br>2020-05-05 08:04:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden “Çöp” açıklaması
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden “Çöp” açıklaması
İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışması ...
Tepebaşı çiçek açıyor
YEREL HABERLER Tepebaşı çiçek açıyor
Eskişehir´de kapalı restorandan 10 bin liralık bakır sürahi çalanlar kamerada
YEREL HABERLER Eskişehir´de kapalı restorandan 10 bin liralık bakır ...
Tepebaşı’ndan atık uyarısı
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan atık uyarısı
SOBE’den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli
YEREL HABERLER SOBE’den 176 ihtiyaç sahibine yardım eli
Kalça protezi ameliyatı sonrası rehabilitasyon önemli
YEREL HABERLER Kalça protezi ameliyatı sonrası rehabilitasyon önemli
Kızıl geyiklerin güzelliği kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kızıl geyiklerin güzelliği kameralara yansıdı
ESOGÜ Öğretim Görevlisi Korona günlerini sanatla bir araya getirdi
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Görevlisi Korona günlerini sanatla bir ...
Karantina altına alınan 119 kişinin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Karantina altına alınan 119 kişinin ihtiyaçları ...
(Görüntülü) Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını Vefa gruplarınca karşılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ...
Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını Vefa gruplarınca karşılıyor
YEREL HABERLER Karantinadaki iki bloktaki 119 kişinin ihtiyaçlarını ...
Çim uzmanından kulüplere uyarı! Greenkeeper sertifikalı çim uzmanı Tarık Uslu: "Dikkatli olunmaz ise 2020-2021 sezonunda çok kötü sahalar ile karşılaşabiliriz"
YEREL HABERLER Çim uzmanından kulüplere uyarı! Greenkeeper ...
Online gebelik eğitimi
YEREL HABERLER Online gebelik eğitimi
Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı
112’yi ‘dalga geçmek’ için arayanlar bile oluyor Dr. Habibe Müberra Karaman; “Gereksiz çağrılar devam ediyor dalga geçmek amacıyla arayanlar oluyor” “Bir nefes kadar acil değilse, 112’yi meşgul etmeyelim”
YEREL HABERLER 112’yi ‘dalga geçmek’ için arayanlar bile oluyor Dr. ...
(Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık Virüsü fırsat bilen 4 hırsız kapalı restoranı soydu Tente demiriyle havalandırma deliğinden içeri girdiler Hırsızlar güvenlik kameralarını kapatmaya çalıştı Yaklaşık 10 bin TL değerinde 56 adet bakır sürahi çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Filmleri aratmayacak hırsızlık Virüsü fırsat ...
Apartman görevlisi pozitif çıktı, 119 kişi evlerinde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Apartman görevlisi pozitif çıktı, 119 kişi evlerinde ...
(Görüntülü) Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle ...
Apartman görevlisinin Korona testi pozitif çıkınca 119 kişi karantina altına alındı
YEREL HABERLER Apartman görevlisinin Korona testi pozitif çıkınca ...
Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması
Eskişehir’in sokaklarında korona sessizliği
YEREL HABERLER Eskişehir’in sokaklarında korona sessizliği
Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara borcu olanlar için 31 bin lira topladı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan dayanışma müzayedesiyle bakkallara ...
Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X