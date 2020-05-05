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Sabrın ve aşkın buluşması ‘Hat Sanatı’ Sayıları gittikçe artan kadın hattatlardan Serap Tepedelen: “Üstatlarımızın 'Aşk olmadan meşk olmaz' veciz sözü bu sanatı çok güzel anlatıyor” "Bu sanatı öğrenmek için en önemli şey üstadını bulmak" “Kadın hattatlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalıyor”

İHA

Sabrın ve aşkın buluşması ‘Hat Sanatı’ Sayıları gittikçe artan kadın hattatlardan Serap Tepedelen: “Üstatlarımızın 'Aşk olmadan meşk olmaz' veciz sözü bu sanatı çok güzel anlatıyor” "Bu sanatı öğrenmek için en önemli şey üstadını bulmak" “Kadın hattatlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalıyor”

Yüzyıllardan beri İslam toplumları arasında en önem verilen sanat dallarının başında gelen ‘hat sanatı’, sabrın ve aşkın buluşması olarak değerini korumaya devam ediyor.
Usta çırak ilişkisi çerçevesinde gelişen hat sanatı, günümüzde de aynı usulle yapılmaya devam ediyor. Estetik kurallara bağlı kalınarak güzel yazı yazma sanatı olarak açıklanan hat, İslam toplumlarının önem verdiği sanat dallarının da başında geliyor. Özellikle Arapça kelimelerin ve sembollerin öne çıktığı bu sanat, yüzyıllardır değerini koruyor. Hat sanatı daha çok erkeklerin ilgilendiği bir dal olarak öne çıksa da artık kadınların da ilgi odağı haline gelmiş durumda. Yaklaşık 10 yıldır bu sanatla uğraşan Hattat Serap Tepedelen, her geçen gün kadın hattatların sayısının arttığını ve bu işin aşk ile yapıldığını anlattı.

“Kadın hattatlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalıyor”
Hat ile uğraşan kadınların sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Hattat Tepedelen, “Üstadım Mahmut Şahin. Hat sanatına başlamam 10 yıla yaklaştı. İlerlemem biraz hızlı oldu. Daha önce kara kalem resim ile uğraşıyordum. Resimden gelme bileği kullanma kabiliyetinden dolayı kalem hareketleri, harflerin kavranması biraz daha hızlı oldu bende. Mahmut hocanın teşviki ile daha çabuk ilerleyip icazetimi aldım. Çok şükür talebe yetiştirmeye başladım. Hala ülkemizde kadın hattatlar görülmeye başladığı zaman ‘kadın hattat olduğunu biz bilmiyorduk’ diyen çok oluyor. Çünkü daha çok erkek hâkimiyetinde olan bir sanat ama kadın hattatlarımızın sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. Çok şükür kadın öğrencilerimizin sayısı da çok fazla. Onları gördükçe biz de daha çok seviniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konulu sergilerimizin hazırlığı yeri geliyor 1 yıla kadar sürebiliyor”
Konu bütünlüğü olan sergilerin hazırlığının bir yıla kadar sürebildiğini aktaran Hattat Serap Tepedelen, “Normal belli aralıklarla konulu sergiler yapabiliyoruz. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hazırladığımız konulu sergiler oluyor. Şehir dışında hazırladığımız sergiler oluyor. Konulu sergilerimizin hazırlığı yeri geliyor 1 yıla kadar sürebiliyor tek bir konu üstünde çalıştığımız için. Hemen hemen senede 1 kez sergi çıkartmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hat sanatı için en gerekli olan şey sabır ve aşk”
Hat sanatında en önemli şeyin sabır ve aşk olduğunu dile getiren Hattat Tepedelen, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Başta sabır. Çünkü hat sanatı için en gerekli olan şey sabır ve aşk. Sevmek yani. Bu iş aşksız olmuyor. Aşk olmadan meşk olmaz derler üstatlarımız. Gerçekten de öyle. Bambu kalemlerimiz ile hal olduğunuz zaman, mürekkebe batırıp yazmaya başladığınız zaman, onun gıcırtısı, sesi size her şeyi unutturabiliyor. Belli bir süre bıraksanız dahi o sizi buluyor. Yanı hat sanatı aşk işi diyebilirim. Önce sabır ve sevmek gerekiyor. Gerçekten öğrenmek için en önemli şey bu ve üstadı bulmak çok önemli. Yani gerçekten bilen birinden, icazetli birinden ders almaları en önemli olan.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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