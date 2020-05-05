O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı (2)

<br>TUTUKLANDILAR<br>Eskişehir´de, 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) hakkında Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce verilen yeniden tutuklama kararı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, harekete geçti. Ö.A. ve H.H.K., evlerinde gözaltına alındı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.A. ve H.H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak, cezaevine konuldu.<br>Ö.A. ve sevgilisi H.H.K., daha önce aynı suçlamayla tutuklanmış, 48 gün sonra cezaevinden tahliye edilmişti. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU<br>2020-05-05 13:03:03<br>
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