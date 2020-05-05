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Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Hıdırellez kutlama mesajı

İHA

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Hıdırellez dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Hıdırellez kutlama mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Hıdırellez dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Bıyık, mesajında, “6 Mayıs Hıdırellez Bayramı, kış mevsiminin bitişinin bahar ve yaz aylarına kavuşmamızın müjdecisidir. Kültürümüzü oluşturan en önemli unsur gelenek ve göreneklerimizdir. Hıdırellez Bayramı her sene ülkemizde çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanmaktadır. Sokaklarda yaşlı, genç birçok kesim tarafından ateşler yakılarak üzerinden atlanır, temsili olarak dilekler dilenir, piknikler yapılır insanlarımız baharla buluşmanın sevincini kucaklaşarak ve bir araya gelerek karşılar. Bu yıl maalesef dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ve mücadele ettiği Covid19 virüsü nedeniyle baharın gelişini evlerimizde karşılamak zorundayız. Çok daha güzel bahar günlerinde bir araya gelebilmek ilçemizin bizi saran yeşilliklerine, nazlı bir gelin gibi akan eşi az bulunur güzellikteki Sakarya nehrimize ve daha nice güzelliği bizlere sunan doğaya sağlıklı ve mutlu kavuşabilmek için en önemlisi dünyanın mücadele ettiği bu hastalıktan kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için bu baharı lütfen evlerimizde karşılayalım. Hıdırellez Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar esenlikler dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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