Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekiplerin yol ve kaldırımları titizlik ile temizlediği çalışmalar bu hafta itibari ile Fevziçakmak, Aşağısöğütönü ve Yukarısöğütönü mahallelerinde devam etti.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerdeki çalışmalar kapsamında ekipler, yaya olarak görev yapan personelin yanı sıra süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile temizlik yapıyor. Bu hafta itibari ile Fevziçakmak, Aşağısöğütönü ve Yukarısöğütönü mahallelerinde yoğunlaştırılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyet ile karşılanıyor. Ekipler, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, temizlik çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik malzemeleri tercih ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de toplum sağlığı açısından çevre temizliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor ve vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Kaldırımlar, yollar ve mahallelerin, yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olduğunu belirten yetkililer, çöp çıkarma vakti olan 19.0023.00 saatlerine uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

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