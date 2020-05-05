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Belde Evi kadınları bugüne kadar 9 bin maske üretti

İHA

Belde Evi kadınları bugüne kadar 9 bin maske üretti

Tepebaşı Belediyesi’nin dayanışmanın merkezi olarak hizmete sunduğu Belde Evleri’nde kadınlar, Korona virüs ile mücadele sürecine 9 bin maske üreterek önemli bir katkı sundu.
Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, kadınların kendilerini geliştirdiği birer merkez olmanın yanında, zor günlerde de dayanışmanın merkezi olmaya devam ediyor. Bahçelievler Belde Evi ve Meslek Edindirme Kurs Merkezi ile Fatih Belde Evi de dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen Korona virüse karşı tedbir amacıyla kullanılan maskelerin üretimine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezde, Tepebaşı Belediyesi personelinin yanı sıra vatandaşların kullanması amacıyla maske üretimi gerçekleştiren kadınlar, günde ortalama 500 maske üretirken, bugüne kadar 9 bin maskenin üretim ve dağıtımı tamamlandı. Tepebaşı Belediyesi personelinin kullanımı için hazırlanan maskeler, pamuklu kumaştan üretiliyor ve yıkanarak yeniden kullanılabiliyor.

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