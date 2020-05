Korona virüs hastası 'kök hücre' ile iyileşti Kök hücre tedavisi ile ikinci baharını yaşayaca Kök hücre tedavisi ile korona virüsü yenen Metin Sarıtaş: “Yoğun bakımda ilk bir hafta ‘ben öldüm de kabir azabı çekiyorum’ diye hissettim”

Eskişehir Şehir Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 57 yaşındaki Metin Sarıtaş, yoğun bakım sürecini kök hücre tedavisi ile atlatarak sağlına kavuştu.

Kızının korona virüs (Covid19) olması sonrasında kendisine yapılan testin de pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan 57 yaşındaki Metin Sarıtaş, zorlu bir süreçten geçti. Yoğun bakımda zaman zaman durumu ağırlaşan ve nefes almakta zorlanan Sarıtaş, ilaç tedavisine de ilk etapta cevap vermedi. Solunum yetersizliği nedeniyle makineye bağlı olan hastanın tedavi sürecinde mutlu sona kök hücre tedavisi ile ulaşıldı. Hastaya kök hücre tedavisi uygulanmasının ardından vücudun hızla kendini toparladığı ve iyileşme sürecine girildiği görüldü. Bunun üzerine bir süre daha yoğun bakımda kalan Metin Sarıtaş, normal servise alındı. Şu anda sağlık durumu iyi olan vatandaş, hayata tutunmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



“Yoğun bakımda ilk bir hafta ‘ben öldüm de kabir azabı çekiyorum’ diye hissettim”

Yoğun bakım sürecini anlatan ve burada çok iyi bir şekilde bakıldığını ifade eden Sarıtaş, “Yoğun bakıma ilk indiğimi hayal meyal hatırlıyorum. Nasıl indim ne oldu bilmiyorum. Yoğun bakıma inmem gerektiğini söylediler. Yoğun bakımda ilk bir hafta ‘ben öldüm de kabir azabı çekiyorum’ diye hissettim. Belli bir zaman sonra kendine gelmeye başladım. Burada o kadar iyi hizmet var ki her şey bir tarafa hepsinden Allah razı olsun. Doktorundan hemşirelerine kadar. O kadar iyi bir bakım oldu ki, insanın kendine bu şekilde baktırmasına ne parası yeter, ne de gücü yeter. Tedavi olmuş bir hastadan bana kan geleceği söylendi. Bu şekilde tedavi edildim. Kendimi şu an iyi hissediyorum. Gerçekten böyle bir bakıma, böyle bir temizliğe bir insanın kolay kolay gücü yetmez. O kadar güzeli o kadar ayrıntılı bakıyorlar ki tarif edemem. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı gerçekten burada gördüm” ifadelerini kullandı.



"Hastamız bugün itibariyle taburcu olarak servise çıkacak”

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastanın bugün yoğun bakımdan çıkarak servise alındığını söyleyerek, “Bu kök hücre ve benzeri tedavi yöntemleri yoğun bakımda denenen tedavi yöntemleri. Eskişehir Şehir Hastanesi pandemi sürecinin her noktasında var biliyorsunuz. Tüm sürecin içinde aktif olarak rol alan ve gereğini yapan bir hastane. bizim yoğun bakımda kritik bir hastamız oldu. Başlangıçta bir takım ilaçlar kullandık. İlaçlara yanıt vermedi. Süreç biraz olumsuz gidiyordu. En son Kayseri’den kök hücre tedarik ettik. Hastamıza kök hücreyi verdikten sonra olumlu geri dönüşler oldu ve hastamız bugün itibariyle taburcu olarak servise çıkacak” şeklinde konuştu.



"Kök hücre tedavisinin ardından hastada bir toparlanma oldu”

Yoğun Bakım Uzmanı Serdar Efe ise yapılan kök hücre tedavisinden bahsetti. Efe, “Genelde biz Covid19 tanısı konan hastalarımıza erken tedavi servislerde başlanıyor. Yaklaşık 5 günlük başlangıç tedavisi yaptıktan sonra hastanın genel durumunda bozulma, solunum darlığı çektiği için yoğun bakıma aldık. Sonrasında elimizde olan iyileşen hastalardan elde edilen plazma tedavisini uyguladık. Sonra bir miktar tedavi oldu. Fakat solunum sorunu toparlanmayınca kök hücre tedavisine erişim sağladık. Hasta ve yakınları da buna onay verdi. Kök hücre tedavisinin ardından hastada bir toparlanma oldu. Bugün de çok şükür tedavinin 6’ncı günündeyiz ve kendi kendine nefes alacak duruma geldi. Bugün de çok şükür servise çıkarıyoruz hastamızı” dedi.

