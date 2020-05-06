İkramiyeleri ile aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçiler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kendilerine ödenen bayram ikramiyeleri ile aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne bağışladı.

COVİD 19 (korona) virüs gerekçe gösterilerek işçi ve emekçilerin ücretsiz izine gönderilmesi ya da işten çıkarılması, virüs nedeni ile esnafın uzun süre kepenk açamaması daha önce yaşanan ekonomik krizin etkilerini artırdı. Bu zor günlerin, dayanışma ile atlatılacağının farkında olan Odunpazarı Belediyesi’nin kadrolu işçileri örnek bir davranışa imza attı.

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Odunpazarı Belediyesi tarafından kendilerine ödenen bayram ikramiyesine dokunmayan işçiler, bu para ile gıda paketi aldı. İşçiler, aldıkları 128 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Odunpazarı Belediyesi Aşevi’ne bağışladı. Konuyla ilgili açıklama yapan işçiler, “Yaşanan bu zor günlerin dayanışma ile aşılacağına inanıyoruz. Bu nedenle de 1 Mayıs’ta Belediye Başkanımız Kazım Kurt’un bize verdiği bayram ikramiyesi ile gıda paketleri alarak Aşevi’ne bağışladık. Umarım, 128 ailenin az da olsa yüzünü güldürürüz. Bu paketlerin sağlıklı günlerde kullanılmasını dileriz” dedi.

Odunpazarı Belediyesi işçilerine bu örnek davranışları için teşekkür eden Aşevi yetkilileri, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için yardımsever vatandaşların ayni yardımlarını beklediklerini söyledi.

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