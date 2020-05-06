Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSUAli Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıkınca diğer 2 dairedeki 15 kişi için 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Binanın girişi, polis tarafından demir bariyerler ile kapatıldı.<br>Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi´ndeki 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişi, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle 'Covid-19' testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, binada çalışma yaptı. Diğer 2 dairede oturan 15 kişinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın girişini demir bariyerler ile kapattı. 15 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığı´nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanmaya başladı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, binada yaşayanların sağlık durumlarını takibe aldı. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Ali Naki ERDOĞAN<br>2020-05-06 14:34:37<br>
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