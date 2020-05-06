Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı

İHA

Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, bugün vefatın 699’üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında sessizce anıldı.
Eskişehir’in Mihalıççık topraklarında 13’üncü yüzyılında yaşayan ve aynı yerde mezarı bulunan Türk tasavvuf edebiyatının önemli ismi Yunus Emre, kabri başında düzenlenen sessiz bir törenle anıldı. Her yıl binlerce kişinin katılımıyla görkemli bir şekilde anılan Yunus Emre, bu yıl Türkiye dahil dünyanın her köşesine kadar bulaşan Covid19 salgını nedeniyle sadece Mihalıççık protokolünün sosyal mesafe kurallarına uyularak kabri başında anıldı. Yunus Emre’nin vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl düzenlenen törene Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalıççık Müftüsü Mustafa Ekin Mihalıççık Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nazif Yücel, Yunus Emre türbesi Cami İmam hatibi Nafiz Kavut katıldı. Yapılan dualardan sonra Yunus Emre’nin üç ayrı mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.

“700’üncü yıl dönümü görkemli bir şekilde kutlarız”
Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, burada yaptığı bir kısa konuşmada, bu yıl Korona virüs nedeniyle vatandaşların katılımı mümkün olmadığı ancak önümüzdeki yıl vefatın 700’üncü yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlayacağı umut ettiği belirtti. Başkan Çorum, “Anadolu'da ilmin zirveye ulaştığı dönemlerde tasavvuf hayatında Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Somuncu Baba, gibi büyük zahit ve alimlerin, Anadolu'nun manevi iklimi içerisinde insanların gönül dünyasını aydınlattığını, Büyük düşünür Yunus Emre'nin de İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiş, tasavvuf dünyasının yıldızı makamına erişmiş büyük bir şahsiyet olduğunu, ‘Sevelim Sevilelim’ sözüyle, tüm dünyaya ulaştığı, sevgi dilinin ortak adı olduğunu belirterek Yunus Emre'nin dostça ve kardeşçe, sevgi dili ile konuştuğunu, kıyamete kadar da o beyan, o üslup, insanlığa yol göstereceğini belirterek inşallah UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre’nin vefatının 700’inci yıl dönümü etkinliklerini 2021 yılında hep beraber görkemli bir şekilde kutlamak dileğiyle Yunus Emre’yi saygı ve rahmet anıyoruz” diye aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması
YEREL HABERLER ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması
TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar alışverişi hizmeti veriyor
YEREL HABERLER TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar ...
Eskişehir’de bir bina karantina altına alındı Üç kişinin testleri pozitif çıkınca aynı binada ikamet eden 15 kişi evlerinde karantina altına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir’de bir bina karantina altına alındı Üç ...
Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak ...
Başkan Ataç’tan Yunus Emre mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Yunus Emre mesajı
Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina
YEREL HABERLER Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen ...
TÜKDES Genel Başkanı Bakal normalleşme sürecini değerlendirdi “Mekânlar açılırsa da alış-veriş için uzağa gitmeyin” "Mekan ne kadar uzaksa risk de o kadar yüksek"
YEREL HABERLER TÜKDES Genel Başkanı Bakal normalleşme sürecini ...
Tek-çift uygulaması bitti ama taksiler boş kaldı
YEREL HABERLER Tek-çift uygulaması bitti ama taksiler boş kaldı
İkramiyeleri ile aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
YEREL HABERLER İkramiyeleri ile aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç ...
ESBALDER’den ‘Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' talebi
YEREL HABERLER ESBALDER’den ‘Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' ...
İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışmasının ikincisi sonuçlandı
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi Covid-19 Farkındalık Yarışmasının ...
ESOGÜ Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri Covid-19 videosu hazırladı
YEREL HABERLER ESOGÜ Halk Sağlığı Hemşireliği öğrencileri Covid-19 ...
Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri ...
Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri
YEREL HABERLER Sosyal medya platformlarında koronavirüs yenilikleri
Korona virüs hastası 'kök hücre' ile iyileşti Kök hücre tedavisi ile ikinci baharını yaşayaca Kök hücre tedavisi ile korona virüsü yenen Metin Sarıtaş: “Yoğun bakımda ilk bir hafta ‘ben öldüm de kabir azabı çekiyorum’ diye hissettim”
YEREL HABERLER Korona virüs hastası 'kök hücre' ile iyileşti Kök ...
Eskişehir'de karantina süreleri dolan 133 kişi, memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de karantina süreleri dolan 133 kişi, ...
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu Oruçlu olduğu günün akşamı alkolmetre yüzünden hem ceza yedi hem ehliyetinden oldu Alkolmetrede alkollü hastanede alkolsüz çıktı Sürücü Burak Ergovan: "Ne yapacağım bilmiyorum durup dururken ehliyetim gitti"
YEREL HABERLER Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden ...
Pakistan’dan gelen 133 kişinin karantina süreci sonra erdi
YEREL HABERLER Pakistan’dan gelen 133 kişinin karantina süreci sonra ...
Vali Çakacak, Bakan Soylu’nun düzenlediği video konferans toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Çakacak, Bakan Soylu’nun düzenlediği video ...
Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi’nden bir “Çöp” açıklaması daha
Anadolu Üniversitesi SODİGEM sosyal medya platformlarındaki yenilikleri inceledi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi SODİGEM sosyal medya ...
Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı Çocuklara hem trafik, hem de Covid-19 hakkında bilgi verildi
YEREL HABERLER Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı Çocuklara ...
Endeksler yükseliyor, imalat sektörü derinden etkilendi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Gün umutsuzluğa kapılmadan üretmeye devam etme günüdür" "Krizlerde yaşanan kayıpları telafi edecek gücümüz üretimde saklıdır"
YEREL HABERLER Endeksler yükseliyor, imalat sektörü derinden ...
Belde Evi kadınları bugüne kadar 9 bin maske üretti
YEREL HABERLER Belde Evi kadınları bugüne kadar 9 bin maske üretti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X