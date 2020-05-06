Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı

Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, bugün vefatın 699’üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında sessizce anıldı.

Eskişehir’in Mihalıççık topraklarında 13’üncü yüzyılında yaşayan ve aynı yerde mezarı bulunan Türk tasavvuf edebiyatının önemli ismi Yunus Emre, kabri başında düzenlenen sessiz bir törenle anıldı. Her yıl binlerce kişinin katılımıyla görkemli bir şekilde anılan Yunus Emre, bu yıl Türkiye dahil dünyanın her köşesine kadar bulaşan Covid19 salgını nedeniyle sadece Mihalıççık protokolünün sosyal mesafe kurallarına uyularak kabri başında anıldı. Yunus Emre’nin vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl düzenlenen törene Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mihalıççık Müftüsü Mustafa Ekin Mihalıççık Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nazif Yücel, Yunus Emre türbesi Cami İmam hatibi Nafiz Kavut katıldı. Yapılan dualardan sonra Yunus Emre’nin üç ayrı mezarı ziyaret edilerek dualar okundu.



“700’üncü yıl dönümü görkemli bir şekilde kutlarız”

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, burada yaptığı bir kısa konuşmada, bu yıl Korona virüs nedeniyle vatandaşların katılımı mümkün olmadığı ancak önümüzdeki yıl vefatın 700’üncü yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlayacağı umut ettiği belirtti. Başkan Çorum, “Anadolu'da ilmin zirveye ulaştığı dönemlerde tasavvuf hayatında Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Ahi Evran, Somuncu Baba, gibi büyük zahit ve alimlerin, Anadolu'nun manevi iklimi içerisinde insanların gönül dünyasını aydınlattığını, Büyük düşünür Yunus Emre'nin de İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiş, tasavvuf dünyasının yıldızı makamına erişmiş büyük bir şahsiyet olduğunu, ‘Sevelim Sevilelim’ sözüyle, tüm dünyaya ulaştığı, sevgi dilinin ortak adı olduğunu belirterek Yunus Emre'nin dostça ve kardeşçe, sevgi dili ile konuştuğunu, kıyamete kadar da o beyan, o üslup, insanlığa yol göstereceğini belirterek inşallah UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre’nin vefatının 700’inci yıl dönümü etkinliklerini 2021 yılında hep beraber görkemli bir şekilde kutlamak dileğiyle Yunus Emre’yi saygı ve rahmet anıyoruz” diye aktardı.

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