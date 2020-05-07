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Hobi bahçeleri hüzünlü Engelli ve yaşlıların doğayla buluşarak sebze ve meyve yetiştirdiği doğal rehabilitasyon alanları sessizliğe büründü Tepebaşı Belediyesi Hobi Bahçeleri sahiplerini bekliyor Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır: “Muhtemelen bayram sonu açacağız” “‘Ne zaman açacaksınız, biz çok bunaldık’ diye bizi arıyorlar”

İHA

Eskişehir'de, özellikle engelli ve yaşlıların toprakla buluştuğu doğal rehabilitasyon alanları olan Hobi Bahçeleri de Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Hobi bahçeleri hüzünlü Engelli ve yaşlıların doğayla buluşarak sebze ve meyve yetiştirdiği doğal rehabilitasyon alanları sessizliğe büründü Tepebaşı Belediyesi Hobi Bahçeleri sahiplerini bekliyor Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır: “Muhtemelen bayram sonu açacağız” “‘Ne zaman açacaksınız, biz çok bunaldık’ diye bizi arıyorlar”

Eskişehir’de, özellikle engelli ve yaşlıların toprakla buluştuğu doğal rehabilitasyon alanları olan Hobi Bahçeleri de Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sessizliğe büründü.
Tepebaşı Belediyesi tarafından insanları şehir hayatından biraz uzaklaşmak ve doğa ile iç içe zaman geçirerek çeşitli ürünler yetiştirmelerine imkan sağlanmak amacıyla Hobi Bahçeleri kurulmuştu. Yaklaşık 50 bin metrekare alanda emekli, engelli, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları gibi toplam 374 kişi bu bahçelerden yararlanıyor.
Tepebaşı Belediyesince, Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu bahçelerin geçici olarak kapatılmasından ardından bölge adeta sessizliğe büründü. Bahçelerin genel bakımını Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerince yapılırken, vatandaşların sebze ve meyve yetiştirdiği topraklar ise kimsesiz kaldı. Bazılarının ekili olduğu bazılarının da ekime hazır olduğu gözlemlenen topraklar, salgın sonrası sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

“Burası 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara hitap ediyor”
Konuyla ilgili açıklama yapan Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır, “Resmi duyurular ile parkların kullanımıyla ilgili bir kısıtlama geldi. Bunun akabinde biz parklarla birlikte hobi bahçelerini de kullanıma kapattık ve bunu kullanıcılarına duyurduk. Burası 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşlara hitap ettiği için mecburen bu kısıtlamayı yapmak durumunda kaldık. Hobi bahçelerimiz salgın çıktığından bu yana boş. Henüz bahçelerimizi kullanıma açmadık. Ramazan Bayramı sonunda açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhtemelen bayram sonu açacağız”
Çayır, Hobi Bahçelerinin bayram sonu açılması planlandığını söyleyerek, “Önümüzdeki hafta vatandaşlarımız hobi bahçelerini kullanamayacaklar. Bu kararımızda ister istemez orada bir kalabalık oluyor. Sosyal mesafenin korunmasında bir sıkıntı olur düşüncesiyle muhtemelen bayram sonu açacağız” diye belirtti.

“‘Ne zaman açacaksınız, biz çok bunaldık’ diye bizi arıyorlar”
Ayrıca Çayır, vatandaşların Hobi Bahçelerini çok sevdiğini ve özellikle 65 üstü vatandaşların sürekli kendilerini aradığından bahsederek, “Bir nebze de olsa insanları toprak ile buluşturmak istedik. Bu projeyi yıllardır sürdürüyoruz. Geri dönüşleri güzel alıyoruz, özellikle engellilerde. Hiç unutmuyorum hobi bahçesi ziyaretimde yürüyemeyen engelli bir amcamız elini ve ayağını rahat kullanamamasına rağmen bahçesinde domates, biber, patlıcan fideleri üretmişti. ‘Ne zaman açacaksınız, biz çok bunaldık’ diye bizi arıyorlar. Onlara da bayram sonunu gösteriyoruz. Burayı özlediler, özellikle 65 yaş üstü bayadır sokağa çıkamadığı için bunalmış durumda. Aldığımız önlemler onların sağlığı için. Bize hak veriyorlardır diye düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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