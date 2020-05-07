Sağlık Sen'den çocukları sevindirmek için yardım kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Sen'den çocukları sevindirmek için yardım kampanyası

İHA

Eskişehir Sağlık Sen Şubesi, çadırdan tarlaya bir hayat yaşayan tarım işçilerinin çocuklarını sevindirmek için yardım kampanyası düzenledi.

Sağlık Sen'den çocukları sevindirmek için yardım kampanyası

Eskişehir Sağlık Sen Şubesi, çadırdan tarlaya bir hayat yaşayan tarım işçilerinin çocuklarını sevindirmek için yardım kampanyası düzenledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve gıda arz ve güvenliğinin sağlanması, köylümüzün ve çiftçimizin can damarı tarım üretiminin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçilerini gıda ve temizlik malzemesi ve mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarına/çocuklarımıza oyuncak ve giysi yardımında bulunacağız. Urfa’dan, Hatay’dan, Adana’dan ve birçok ilden; geçim derdi, ekmek parası için kurulu düzeni terk edip yollara düşen vatandaşlarımıza yalnız bırakmıyor, yanlarında oluyor ve yardım kampanyası düzenliyoruz. Teşkilatımız Vefa Sosyal Destek ekipleri ilimize tarım işçisi olarak gelen bütün çadırlara ulaşmak için yola çıkıyor. Çocuklarımızın çadırdan tarlaya, tarladan çadıra küçük dünyalarına bir nebze olsa da hayat katmak için yola revan oluyor. Mübarek Ramazan Ayının gölgesinde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış Korona Covid19 salgınıyla köşeye sıkışan ailelere, çocuklarımıza düzenleyeceğimiz yardım kampanyasına tüm teşkilatımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiyeciler Korona virüsten böyle korunuyor
YEREL HABERLER İtfaiyeciler Korona virüsten böyle korunuyor
10-16 Mayıs Engelliler Haftası Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Engeller insanların zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde”
YEREL HABERLER 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Odunpazarı Belediye ...
Berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışması
Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları her gün dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları ...
Kazım Kurt: “Tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun”
Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma daveti Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Koronavirüsü yenenlerin gönüllü bağış yapmalarıyla gerçekleşen immün plazma yönetiminde tedavi başarısı yüksek" “Gerek sağlık çalışanlarımızı, gerek yatan hastalarımızı ziyaret ederek moral ve motivasyon verdik"
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma ...
Semt pazarları cuma günü kurulacak
YEREL HABERLER Semt pazarları cuma günü kurulacak
Eskişehir’e araçla giriş öncesi 18 noktada denetim Şehir giriş ve çıkışlarında yapılan kontrolleri denetleyen Vali Çakacak; "Başka illerden buraya ikametlerine gelen vatandaşların iletişim bilgileri alınıyor ve ilçe kaymakamlıklarımız vasıtasıyla takibi yapılıyor”
YEREL HABERLER Eskişehir’e araçla giriş öncesi 18 noktada ...
Hobi bahçeleri hüzünlü Engelli ve yaşlıların doğayla buluşarak sebze ve meyve yetiştirdiği doğal rehabilitasyon alanları sessizliğe büründü Tepebaşı Belediyesi Hobi Bahçeleri sahiplerini bekliyor Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır: “Muhtemelen bayram sonu açacağız” “‘Ne zaman açacaksınız, biz çok bunaldık’ diye bizi arıyorlar”
YEREL HABERLER Hobi bahçeleri hüzünlü Engelli ve yaşlıların doğayla ...
İnönü’de baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER İnönü’de baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor
Eskişehir yağmura teslim oldu
YEREL HABERLER Eskişehir yağmura teslim oldu
Fırın denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fırın denetimleri sürüyor
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “Sadece Covid-19 tanısı konmuş hastaların bulunduğu yeni ameliyathane alanları oluşturduk”
YEREL HABERLER Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ...
Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl ...
ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması
YEREL HABERLER ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması
TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar alışverişi hizmeti veriyor
YEREL HABERLER TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar ...
Eskişehir’de bir bina karantina altına alındı Üç kişinin testleri pozitif çıkınca aynı binada ikamet eden 15 kişi evlerinde karantina altına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir’de bir bina karantina altına alındı Üç ...
Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak ...
Başkan Ataç’tan Yunus Emre mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Yunus Emre mesajı
Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina
YEREL HABERLER Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen ...
TÜKDES Genel Başkanı Bakal normalleşme sürecini değerlendirdi “Mekânlar açılırsa da alış-veriş için uzağa gitmeyin” "Mekan ne kadar uzaksa risk de o kadar yüksek"
YEREL HABERLER TÜKDES Genel Başkanı Bakal normalleşme sürecini ...
Tek-çift uygulaması bitti ama taksiler boş kaldı
YEREL HABERLER Tek-çift uygulaması bitti ama taksiler boş kaldı
İkramiyeleri ile aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
YEREL HABERLER İkramiyeleri ile aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç ...
ESBALDER’den ‘Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' talebi
YEREL HABERLER ESBALDER’den ‘Olta Balıkçılığı serbest bırakılsın' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X