İtfaiyeciler Korona virüsten böyle korunuyor

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri anlattı. Peker, "Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Bütün araçlar günde en az 3 defa, kullanılan araç ise her kullanım sonunda dezenfekte ediliyor. İtfaiye sağlıklı kalmaz ise olaylara müdahale etme şansımız azalır. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, el birliği ile atlatacağız" dedi.

Korona salgını dolayısıyla tüm yurtta çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşta virüsten korunmak için gerekli tedbirler alınırken, yangın ve deprem gibi doğal afetlerde en ön cephede bulunan itfaiye ekipleri de önlemelerini artırdı.



"Girişlerde ateş ölçümleri yapıp sosyal mesafeye uyuyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, sosyal mesafe kuralına riayet ettiklerini ve itfaiye binasına girişlerde ateş ölçümü yaptıklarını söyledi. Peker, "Hizmetlerimiz devam ediyor, talebi olanların mutlaka hizmetleri görülüyor. Mesai saatlerinde bir kısım değişiklikler yaptık. Şu anda ilçelerde ve merkezde vardiya değişikliklerine gittik. 17 grubumuz ile hizmeti sürdürüyoruz. Sosyal mesafeleri kesinlikle koruyoruz. Bu mesafeyle birlikte hijyen kurallarına da dikkat ediyoruz. Öncelikle girişlerde kesinlikle dezenfekte ve ateş ölçümlerine önem veriyoruz. Yemekhanemizde sosyal mesafeye uyuyoruz. İtfaiyecilerimiz uzun süreli çalıştıkları için mutlaka dinlenmeleri gerekiyor. Dinlenirken de sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.



"Tüm araçlar günde en az 3 defa, kullanılan araçlar her kullanım sonunda dezenfekte ediliyor"

İtfaiye araçlarının günde en az 3 kez dezenfekte edildiğinin altını çizen Peker, dışarıda işi olmayanlara evde kal çağrısında bulundu. İtfaiye personelinin kıyafetlerini de sık sık dezenfekte ettiklerini aktaran Daire Başkanı Ergün Peker, "Bütün araçlar günde en az 3 defa, kullanılan araç ise her kullanım sonunda dezenfekte ediliyor. Binanın elle dokunulan kısımlarını günde en az 3 defa temizliyoruz. Ayakkabılar ve kıyafetleri de düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. İtfaiyedeki hizmetlerin aksamadan devam edebilmesi için barınma alanımız ev, çalışma alanımız itfaiye. Bizim olaylara gitme zorunluluğumuz var. Bundan dolayı da olaya giden arkadaşımız maske ve eldiveniyle gidiyor. İtfaiye sağlıklı kalmaz ise olaylara müdahale etme şansımız azalır. Bütün önlemleri alarak dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz, el birliği ile atlatacağız. Dışarıda işi olmayanların evde kalması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

