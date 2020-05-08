4 farklı sanatı bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza attılar Naht Sanatı Ustası İbrahim Ethem Karaca: “Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 4 farklı sanatın bir arada kullanıldığı Osmanlı padişahları sergisi Türkiye’de ilk oldu.

Türk kültürüne özgü sanatların yaşatıldığı Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 4 farklı sanatın 4 ustası, sanatlarını birleştirerek 9 Osmanlı padişahını resmetti. Türkiye’de bir ilk olan sergide; minyatür, tezhip, ebru ve naht sanatları 4 farklı usta tarafından bir arada kullanıldı. Olgunlaşma Enstitüsünün duvarlarını süsleyen tablolarda, Yavuz Sultan Selim, IV. Murat gibi Osmanlı padişahları işlendi. Eserler yaklaşık 3 ay süren sıkı çalışmanın sonunda tamamlandı. 9 parçadan oluşan serginin Naht Sanatı Usta Öğreticisi olan İbrahim Ethem Karaca, ekip ruhu ve sıkı çalışma sonucunda diğer ustalarla birlikte böyle bir sergiye imza attıklarını belirtti.



“Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ve yaklaşık 3 yıldır Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde Naht Sanatı Usta Öğreticisi olarak görev yapan İbrahim Ethem Karaca, 4 usta birleşerek bir ilke imza atmak istediklerini belirtti. Yapılış aşamasında deneme yanılma yöntemiyle ilerlediklerini dile getiren Karaca, “2018 Nisan ayında geleneksel sanatlarla sergisi için düşündüğümüz eserler vardı neler yapabiliriz noktasında. 4 sanatının bir arada bulunduğu eserler üretmek istedik. Türkiye’de de sanırım bu şekilde bir eser üretilmedi diye düşünüyoruz. Araştırmalarımız bunu gösterdi çünkü. Bu görünen eserlerle de 4 sanatçı bir arada çalışıp, minyatür, tezhip, ebru ne naht sanatını bir araya getirdik. 9 eserden oluşan bir padişah sergisi yaptık. Daha çok bilinen padişahlar üzerinde yaptık bunları. Yaklaşık yapımları 3 ay sürdü. Çünkü çok denemeler yaptık, hangi sistemleri uygulayalım, hangi tensip, minyatür üzerinden gidelim diye düşündük. Deneme yanılma yöntemiyle bu sonuca ulaştık. Türkiye’de bu şekilde sanatçıların bulunduğu bir ortam yok. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bu konuda çok iyi. Minyatür sanatçımız, ebru sanatçımız, tezhip sanatçımız, naht sanatçımız bir arada bulunup iletişim kurabiliyor. Bir araya gelerek bir ekip kurduk. Düşünüp böyle eserler ortaya koymaya karar verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.