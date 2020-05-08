4 farklı sanatı bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza attılar Naht Sanatı Ustası İbrahim Ethem Karaca: “Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

4 farklı sanatı bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza attılar Naht Sanatı Ustası İbrahim Ethem Karaca: “Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”

İHA

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 4 farklı sanatın bir arada kullanıldığı Osmanlı padişahları sergisi Türkiye'de ilk oldu.

4 farklı sanatı bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza attılar Naht Sanatı Ustası İbrahim Ethem Karaca: “Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 4 farklı sanatın bir arada kullanıldığı Osmanlı padişahları sergisi Türkiye’de ilk oldu.
Türk kültürüne özgü sanatların yaşatıldığı Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde 4 farklı sanatın 4 ustası, sanatlarını birleştirerek 9 Osmanlı padişahını resmetti. Türkiye’de bir ilk olan sergide; minyatür, tezhip, ebru ve naht sanatları 4 farklı usta tarafından bir arada kullanıldı. Olgunlaşma Enstitüsünün duvarlarını süsleyen tablolarda, Yavuz Sultan Selim, IV. Murat gibi Osmanlı padişahları işlendi. Eserler yaklaşık 3 ay süren sıkı çalışmanın sonunda tamamlandı. 9 parçadan oluşan serginin Naht Sanatı Usta Öğreticisi olan İbrahim Ethem Karaca, ekip ruhu ve sıkı çalışma sonucunda diğer ustalarla birlikte böyle bir sergiye imza attıklarını belirtti.

“Türkiye’de böyle bir çalışmanın olmadığını öğrendik”
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ve yaklaşık 3 yıldır Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde Naht Sanatı Usta Öğreticisi olarak görev yapan İbrahim Ethem Karaca, 4 usta birleşerek bir ilke imza atmak istediklerini belirtti. Yapılış aşamasında deneme yanılma yöntemiyle ilerlediklerini dile getiren Karaca, “2018 Nisan ayında geleneksel sanatlarla sergisi için düşündüğümüz eserler vardı neler yapabiliriz noktasında. 4 sanatının bir arada bulunduğu eserler üretmek istedik. Türkiye’de de sanırım bu şekilde bir eser üretilmedi diye düşünüyoruz. Araştırmalarımız bunu gösterdi çünkü. Bu görünen eserlerle de 4 sanatçı bir arada çalışıp, minyatür, tezhip, ebru ne naht sanatını bir araya getirdik. 9 eserden oluşan bir padişah sergisi yaptık. Daha çok bilinen padişahlar üzerinde yaptık bunları. Yaklaşık yapımları 3 ay sürdü. Çünkü çok denemeler yaptık, hangi sistemleri uygulayalım, hangi tensip, minyatür üzerinden gidelim diye düşündük. Deneme yanılma yöntemiyle bu sonuca ulaştık. Türkiye’de bu şekilde sanatçıların bulunduğu bir ortam yok. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bu konuda çok iyi. Minyatür sanatçımız, ebru sanatçımız, tezhip sanatçımız, naht sanatçımız bir arada bulunup iletişim kurabiliyor. Bir araya gelerek bir ekip kurduk. Düşünüp böyle eserler ortaya koymaya karar verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de berber ve kuaförler hazırlıklara başladı
Vali Özdemir Çakacak’ın “Anneler Günü” kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Özdemir Çakacak’ın “Anneler Günü” kutlama mesajı
Mahalle pazarında vatandaşlara maskeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Mahalle pazarında vatandaşlara maskeleri dağıtıldı
Başkan Ataç’tan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Anneler Günü mesajı
Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu Berberlerde sakal tıraşına yasak getirildi Eskişehir Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara; “Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak” Kuaför Hasan Yılmaz; “Telefonlarımız susmuyor, pazartesiden cuma gününe kadar randevular dolu”
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu Berberlerde ...
Eskişehir Sanayi Odası 1 milyon maske üretti
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi Odası 1 milyon maske üretti
ESO’dan Eskişehir halkına 250 bin ücretsiz maske Bayram hediyesi maskeler muhtarlıklar ve Vefa Destek Grubu ile halka ulaştırılacak Üretilen 1 milyonuncu maskeyi Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve ESO Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu birlikte tamamladılar
YEREL HABERLER ESO’dan Eskişehir halkına 250 bin ücretsiz ...
İtfaiyeciler Korona virüsten böyle korunuyor
YEREL HABERLER İtfaiyeciler Korona virüsten böyle korunuyor
Sağlık Sen'den çocukları sevindirmek için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Sağlık Sen'den çocukları sevindirmek için yardım ...
10-16 Mayıs Engelliler Haftası Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Engeller insanların zihinlerinde veya uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde”
YEREL HABERLER 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Odunpazarı Belediye ...
Berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışması
YEREL HABERLER Berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışması
Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları her gün dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi karantina altındaki binaları ...
Kazım Kurt: “Tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun”
Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma daveti Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; "Koronavirüsü yenenlerin gönüllü bağış yapmalarıyla gerçekleşen immün plazma yönetiminde tedavi başarısı yüksek" “Gerek sağlık çalışanlarımızı, gerek yatan hastalarımızı ziyaret ederek moral ve motivasyon verdik"
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenenlere immün plazma bağışında bulunma ...
Semt pazarları cuma günü kurulacak
YEREL HABERLER Semt pazarları cuma günü kurulacak
Eskişehir’e araçla giriş öncesi 18 noktada denetim Şehir giriş ve çıkışlarında yapılan kontrolleri denetleyen Vali Çakacak; "Başka illerden buraya ikametlerine gelen vatandaşların iletişim bilgileri alınıyor ve ilçe kaymakamlıklarımız vasıtasıyla takibi yapılıyor”
YEREL HABERLER Eskişehir’e araçla giriş öncesi 18 noktada ...
Hobi bahçeleri hüzünlü Engelli ve yaşlıların doğayla buluşarak sebze ve meyve yetiştirdiği doğal rehabilitasyon alanları sessizliğe büründü Tepebaşı Belediyesi Hobi Bahçeleri sahiplerini bekliyor Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır: “Muhtemelen bayram sonu açacağız” “‘Ne zaman açacaksınız, biz çok bunaldık’ diye bizi arıyorlar”
YEREL HABERLER Hobi bahçeleri hüzünlü Engelli ve yaşlıların doğayla ...
İnönü’de baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER İnönü’de baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor
Eskişehir yağmura teslim oldu
YEREL HABERLER Eskişehir yağmura teslim oldu
Fırın denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Fırın denetimleri sürüyor
Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ameliyathaneler görüntülendi Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “Sadece Covid-19 tanısı konmuş hastaların bulunduğu yeni ameliyathane alanları oluşturduk”
YEREL HABERLER Eskişehir’de korona virüs hastalarına ayrılan ...
Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl sessizce mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Yunus Emre vefatın 699’üncü yıl dönümünde bu yıl ...
ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması
YEREL HABERLER ESO'dan "Aileler küçülüyor" açıklaması
TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar alışverişi hizmeti veriyor
YEREL HABERLER TEBEV, 342 vatandaşa eczane ve market-pazar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X