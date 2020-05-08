<br>Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Eskişehir <br>2020-05-08 13:01:22<br>
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