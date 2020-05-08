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ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri pandemi döneminde yaşanan uyku bozuklukları hakkında bilgilendirdi

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Doç. Dr. Demet İlhan Algın, Koronavirüs salgını esnasında kaliteli uykunun sağlığımız için önemli olduğunu belirterek, bu dönemde yaşanabilecek uyku bozuklukları ve bunların çözümleri hakkında bilgilendirici bir açıklamada bulundu.

ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri pandemi döneminde yaşanan uyku bozuklukları hakkında bilgilendirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Doç. Dr. Demet İlhan Algın, Koronavirüs salgını esnasında kaliteli uykunun sağlığımız için önemli olduğunu belirterek, bu dönemde yaşanabilecek uyku bozuklukları ve bunların çözümleri hakkında bilgilendirici bir açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç ve Doç. Dr. Demet İlhan Algın, açıklamalarında, “Koronavirüs salgını her yaştan ve her kesimden insanların normal rutinlerine; uygulanan sosyal mesafe, okul kapanışları, karantinalar, evden çalışma gibi önemli derecede değişiklikler getirdi. Bu salgın hakkında hala çok şey bilinmemekte ve bu belirsizlik endişe, kaygı ve uyku bozukluklarını beraberinde getirmektedir. Uyku, fiziksel durum ve bağışıklık sisteminin etkili çalışması için kritik öneme sahiptir. Uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını artırarak; karmaşık düşünme, öğrenme, hafıza ve karar verme süreçlerine katkıda bulunur. Yetersiz uyku bağışıklık sistemini bozarak enfeksiyonlara zemin hazırlar. Aynı zamanda stres, depresyon ve kaygıyı yenmeye yardımcı olan duygusal sağlık ve zihinsel sağlık için önemli bir destekleyicidir. Uyku eksikliği kişilerde enerji seviyelerini düşürebilir ve depresyon duygularına neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir. Depresyonun yanı sıra, yapılan çalışmalar uyku eksikliğinin anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi zihinsel sağlık durumlarıyla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Milyonlarca insan koronavirüs öncesi zaten uykusuzluktan şikayetçiydi. Ne yazık ki pandemi, daha önce uyku problemi olmayan insanlar için bile bir dizi yeni zorluk oluşturdu. Dünyada ve ülkemizde yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının yol açtığı korku, endişe ve panik uykumuzu ve uyku kalitemizi büyük oranda etkileyecektir. Özellikle virüsle karşılaşan kişileri ve sağlık çalışanlarını daha yüksek oranda etkileyebilir. Karşılaşabileceğiniz kötü haberlere rağmen, insanların salgınla mücadeleleri ve iyileşen hastalar ile ilgili bazı olumlu dersler bulmaya çalışın. Koronavirüs hakkında güvenilir, kanıta dayalı bilgi ve kaynaklara sahip olmak önemlidir. Bu bakımdan bir veya iki güvenilir haber sitesini, her gün önceden belirlenmiş sınırlı bir sürede ziyaret edebilirsiniz. Kaliteli uyku için birazdan belirteceğimiz uyku hijyeni kurallarına uyarsanız uyku probleminizi büyük ölçüde kendiniz çözebilirsiniz. Bu kapsamda; her gün aynı saatte yatın, sabahları aynı saatte kalkın. Eğer aynı saatte yatıp uykuya dalamıyorsanız bile sabah kalkış saatiniz aynı olsun. Yattığınız odanın karanlık ve sessiz olmasını sağlayın. Gündüz saatlerinde güneş ışığına maruz kalın. Yürüyüşe çıkın ya da en azından balkonda oturun. Yatmadan önce ılık bir duş almak, bir bardak ılık süt içmek çoğu zaman uykuya dalmayı kolaylaştırır. Öğleden sonra saat 2'den sonra kafeini sınırlayın. Akşamları hafif yemek yiyerek, uyku ile yemek arasında 34 saat zaman bırakın. Yatmadan en az dört saat önce egzersiz yapın. Yatakta televizyon izlemeyin, kitap okumayın. Uyumaya hazır olduğunuzda yatağa gidin. Yedi veya sekiz saat uyuyacak bir uyku zamanı ayarlamaya çalışın. Ancak uykulu değilseniz, siz uyuyuncaya kadar yatağa gitmeyin. Uyuyamıyorsanız yatakta 20 dakikadan fazla kalmayın. Doktorunuza danışmadan uyku ilacı almayın. Eğer bunları yapmanıza rağmen şiddetli veya kötüleşen uyku veya diğer sağlık sorunlarınız varsa, doktorunuzla iletişim kurmanız ve uygun bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.” diye belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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