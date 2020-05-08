8 kişilik ekibin hazırladığı yemek 613 vatandaşa servis ediliyor Paylaşmanın huzuru Tepebaşı’nda yaşanıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara sıcak yemek servisi sunduğu Nihalİsmail Akçura Aşevi, 613 kişiye hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihalİsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeye devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, 8 kişilik ekip tarafından her gün yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından 65 yaş üzeri 494, ihtiyaç sahibi 119 olmak üzere toplam 613 vatandaşa servis ediliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın huzurunu, paylaşarak yaşamaya devam ediyoruz. Ekiplerimizin hazırladığı yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Nihalİsmail Akçura Aşevi hakkında bilgi almak için 444 44 26 numaralı Mavi Massa hattına ulaşabiliyor.

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