Milyonları ilgilendiren o sınav sonuçları açıklandı Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi ara sınavları açıklandı

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde korona virüs (Covid19) nedeniyle 18 Nisan7 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel gerçekleştirilen sınavların bitiminden 1 gün sonra sonuçlar açıklandı.

Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 18 Nisan 7 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda ilk kez kişiye özel olarak gerçekleştirdi. 1 milyonu aşkın öğrencinin sınav sonuçlarını beklemesi kısa sürdü. Sınavların tamamlanmasından 1 gün sonra sonuçlar açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklandığını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Çomaklı, sosyal medyadan açıklamasında, “Anadolu Üniversitesinin 'Milli Çocuklarından' 'Milli Yazılımlarla' bir rekor kırarak ayrılıyoruz. Açık öğretim sınav sonuçları hayırlı olsun.1 milyon kişinin sınav sonucunu 1 günde açıklamakta nasip oldu" ifadelerini kullandı.

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